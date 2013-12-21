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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

با صدور اطلاعیه ای تاکید شد؛

تغییرات مدیریتی استقلال و پرسپولیس در دستور کار وزارت ورزش نیست

تغییرات مدیریتی استقلال و پرسپولیس در دستور کار وزارت ورزش نیست

وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه شایعات اخیر مبنی بر تغییرات مدیریتی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صحت ندارد تاکید کرد که تغییراتی در مدیریت این دو باشگاه صورت نمی‌گیرد. این اطلاعیه در شرایطی صورت گرفته است که طی روزهای گذشته خبرهای متناقضی در مورد تغییرات در مدیریت باشگاه پرسپولیس و کنار رفتن محمد رویانیان مطرح شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به شایعات و اخبار غیرموثق برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییرات مدیریتی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیانیه زیر را صادر کرد:

« طی روزهای گذشته شایعات و اخباری در رسانه‌های گروهی مبنی بر تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای تغییرات مدیریتی در هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس منتشر شده که انعکاس این اخبار غیر واقعی نگرانی‌هایی را در هوادران و افکار عمومی ایجاد کرده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای روشن شدن اذهان عمومی تاکید می‌شود که در وضع کنونی تغییرات مدیریتی در این دو باشگاه در دستور کار وزارت ورزش و جوانان نیست و انتظار می‌رود هیات مدیره باشگاه‌های ‌استقلال و پرسپولیس امور و وظایف اصلی دو باشگاه را با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر دنبال کنند و اجازه ندهند که شایعات و اخبار نادرست مدیریت و هواداران این باشگاه ها را دچار حاشیه کنند.

بدیهی است در حال حاضر عمده ترین موضوع مورد نظر وزارت ورزش و جوانان در مدیریت آینده این دو باشگاه، پی گیری خصوصی سازی است که پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه ذی ربط و جمع بندی تصمیمات نتایج آن به اطلاع افکار عمومی رسانده خواهد شد.»

کد مطلب 2168401

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