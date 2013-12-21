تغییرات مدیریتی استقلال و پرسپولیس در دستور کار وزارت ورزش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به شایعات و اخبار غیرموثق برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییرات مدیریتی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیانیه زیر را صادر کرد:

« طی روزهای گذشته شایعات و اخباری در رسانه‌های گروهی مبنی بر تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای تغییرات مدیریتی در هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس منتشر شده که انعکاس این اخبار غیر واقعی نگرانی‌هایی را در هوادران و افکار عمومی ایجاد کرده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای روشن شدن اذهان عمومی تاکید می‌شود که در وضع کنونی تغییرات مدیریتی در این دو باشگاه در دستور کار وزارت ورزش و جوانان نیست و انتظار می‌رود هیات مدیره باشگاه‌های ‌استقلال و پرسپولیس امور و وظایف اصلی دو باشگاه را با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر دنبال کنند و اجازه ندهند که شایعات و اخبار نادرست مدیریت و هواداران این باشگاه ها را دچار حاشیه کنند.

بدیهی است در حال حاضر عمده ترین موضوع مورد نظر وزارت ورزش و جوانان در مدیریت آینده این دو باشگاه، پی گیری خصوصی سازی است که پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه ذی ربط و جمع بندی تصمیمات نتایج آن به اطلاع افکار عمومی رسانده خواهد شد.»