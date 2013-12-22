به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی در حاشیه تمرین روز یکشنبه استقلال در جمع خبرنگاران درباره بازی با داماش اظهار داشت: داماش تیم بسیار خوب و با برنامهای است که البته یک مدیرعامل فنی، خبره و معرفتی هم دارد! همچنین آنها یک مربی خوب به نام ناظمی دارند ولی ما هم روز به روز بهتر میشویم و امیدواریم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
پر کارترین سال کار پزشکی استقلال
وی به مصدومیت بازیکنان استقلال اشاره کرد و افزود: جواد نکونام و هاشم بیکزاده را به خاطر مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت. البته مشکل نکونام خیلی جدی نیست. جا دارد از تیم پزشکی باشگاه تشکر کنم که امسال پرکارترین سال خود را پشت سر میگذارند چون تیم ما خوب بدنسازی نکرده و بیشتر بازیکنان درگیر تیم ملی بودند.
اجازه نمیدهیم پژمان برود
سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه درباره آخرین وضعیت پژمان منتظری برای ماندن یا جدایی از استقلال تاکید کرد: پژمان یکی از بازیکنان بااخلاق استقلال است که هم امسال و هم سالهای گذشته پیشنهادهای خوبی داشت. اگر میدانستیم پژمان قصد جدایی از استقلال را دارد، در نیم فصل دنبال یک مدافع میگشتیم تا دستمان خالی نماند ولی حالا نمیتوانیم اجازه بدهیم پژمان برود. نظر من برای جدایی پژمان منفی است ولی همه چیز را در اختیار باشگاه قرار داده ام.
کارمند وزارتخانه هنوز حقوق نگرفته
خبرنگاری از امیر قلعهنویی درباره مشکلات مالی استقلال سئوال پرسید که وی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: ما چندی پیش تغییر دولت را داشتیم و همچنین دیر انتخاب شدن وزیر ورزش. مشکلات اقتصادی در کل مملکت وجود دارد و به همین خاطر گودرزی (وزیر ورزش و جوانان) مسائل مالی را اولویت بندی کرده است. وقتی کارمند وزارتخانه حقوق نگرفته طبیعی است که وزیر ابتدا باید به فکر کارمند خودش باشد.
نمیتوان استقلال و پرسپولیس را دست هرکسی داد
قلعهنویی ادامه داد: ولی استقلال و پرسپولیس هم در تمام ایران هوادار دارند. اگر میخواهند این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنند، باید یک برنامه جامع و کامل داشته باشند زیرا نمیتوان بدون برنامه این تیم را دست هر کسی داد.
حل مشکلات مالی زمانبر است
وی خاطرنشان کرد: الان باید به این دو باشگاه پول تزریق شود. طبق توافقات قبلی قرار بوده دولت 50 درصد هزینهها را بدهد و 50 درصد مابقی هم از طرف خود باشگاه تامین شود. البته یکسری ایرادات قانونی هم وجود دارد که باید دست وزارتخانه باز شود. حل این مشکل زمانبر است ولی امیدواریم گودرزی با مدیریت و تدبیر خود ما را از این بلاتکلیفی خارج کند.
باید منافع باشگاهها و تیم ملی دیده شود
سرمربی استقلال در ادامه صحبتهایش درباره تیم ملی فوتبال ایران و همکاری 4 باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا با کارلوس کیروش برای در اختیار قرار دادن ملیپوشان یادآور شد: قدیمها کیروش میگفت مربیان باید رودررو و در یک اتاق با هم صحبت کنند نه در رسانهها. ما هم معتقدیم باید بین باشگاهها و تیم ملی تعامل باشد و منافع دو طرف دیده شود ولی متاسفانه دوستان کم لطف هستند.
سهم لیگ در صعود تیم ملی به جام جهانی را نادیده میگیرند!
وی همچنین به موضوع جالبی اشاره کرد: دوستانی که ایران و ایرانی را دوست ندارند و میخواهند سهم لیگ را در صعود تیم ملی به جام جهانی نادیده بگیرند. خودتان این افراد را می شناسید!
یکسری افراد دنبال یکسری قلمها هستند!
قلعهنویی که هر چند وقت یک بار بدون نام بردن از فرد یا افراد خاصی خبرنگاران را مورد انتقادات خود قرار میدهد، این بار هم دست از این سنت خود بر نداشت و "قلم به دستان" را دشمن ایران معرفی کرد. وی در این خصوص گفت: یکسری افراد دنبال یکسری قلمها هستند و میخواهند لیگ را در صعود تیم ملی به جام جهانی بیتاثیر بدانند در حالیکه این طور نیست.
نباید در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیمهای عربی زنگ تفریح شویم
وی همچنین به برنامه آمادهسازی تیم ملی انتقاداتی را وارد کرد و افزود: الان اینطور نیست که 31 تیم حاضر در جام جهانی یک مدل حرف بزنند و ایران یک مدل دیگر حرف بزند. باید منافع کل ایران را در نظر گرفت. نمیشود ما هم برویم در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیمهای عربی زنگ تفریح شویم. حتی آنهایی که در لیگ قهرمانان آسیا سهمی ندارند، دوست دارند تیمهای ایرانی به خصوص استقلال در این مسابقات موفق باشند. برای فهمیدن این موضوع کافی است یک نظرسنجی برگزار کنند.
مسئولان از 31 کشور دیگر حاضر در جام جهانی الگوبرداری کنند
سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: مسئولان میتوانند از 31 کشور دیگر حاضر در جام جهانی الگوبرداری کنند. شما نگاه کنید بایرن مونیخ شب گذشته در مسابقات باشگاههای جهان قهرمان شد. آنها هر سال در چند جام معتبر شرکت میکنند و اینطور نیست که بازیکنانشان مدام در تیمهای ملی خودشان باشند با این حال معتقدم با یکسری تعامل خوب میتوان مسائل را حل کرد.
قلم بدستان به حرفهای کرانچار گوش کنند
وی مجددا به "قلم به دستان" اشاره و تاکیدکرد: کرانچار حرفهای بسیار خوبی درباره بازیکنان ملیپوش باشگاهها زده است. آدمهایی که قلمشان برای این آدمهاست (اجنبیها) نظر کرانچار را هم گوش کنند. آنها که به حرف من گوش نمیکنند ولی به حرف کرانچار که او هم مثل کیروش یک خارجی است، گوش کنند.
شما با قلعهنویی مشکل دارید
قلعهنویی افزود: شما با قلعهنویی مشکل دارید، با کرانچار که مشکلی ندارید، دنبال این مدل خارجیها هم باشید.
گلایه از اشکان دژاگه و صحبتهای پدرش
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با حضور بازیکنان دورگه در تیم ملی موافق است یا خیر، مجددا به دوران حضورش در تیم ملی اشاره کرد و یادآور شد: ابتدا باید از اشکان دژاگه یک گلایه داشته باشم. زمانی که در تیم ملی بودم با وی و پدرش هم برای حضور در تیم ملی برای مسابقات جام ملتهای آسیا صحبت کردم. من حتی به برلین رفتم تا با اشکان صحبت کنم ولی آن موقع پدر اشکان حرفهایی زد که الان نمیتوانم آنها را در رسانهها بازگو کنم.
با حضور بازیکنان ایرانی الاصل در تیم ملی موافقم
سرمربی تیم فوتبال استقلال افزود: به هر حال به نظرم لفظ دو رگه لفظ خوبی نیست چون فونداسیون این بازیکنان ایرانی نیست! هر کسی که میتواند به تیم ملی کمک کند، باید کمک کند ولی باید لیگ را هم در نظر داشته باشیم. من با حضور بازیکنان ایرانی الاصل در تیم ملی موافقم چون در نهایت این بازیکنان هم ایرانی هستند.
شرایط فراهم باشد، جزو 20 فوتبال برتر دنیا میشویم!
وی مجددا از بعضی از خبرنگاران انتقاد کرد و افزود: شک نداریم در لیگ برتر بازیکنان بسیار خوبی هستند که میتوانند به تیم ملی کمک کنند. متاسفانه بعضی از دوستان لیگ را با قلم خود زیر سئوال میبرند، در حالیکه ما بازیکنان بسیار خوبی داریم و اگر شرایط سخت افزاری به علاوه امکانات خوب و زمینهای مناسب فراهم باشد، میبینید که جزو 20 فوتبال برتر دنیا میشویم! آنهایی که قلم به دست دارند نمیآیند این مسائل را ببینند، شما امکانات خوبی بگذارید و ببینید لیگ چه تغییر و تحولی می کند.
قلم به دستان دنبال کوبیدن ایران و ایرانی هستند
قلعهنویی در پایان گفت: سهم لیگ در موفقیت تیم ملی کم نبوده است ولی قلم به دستان دنبال کوبیدن ایران و ایرانی هستند و مشکلات را نشان نمیدهند در حالیکه لیگ ایران از لحاظ نیروی انسانی میتواند جزو 20 لیگ برتر دنیا باشد، در صورتیکه منابع مالی خوب باشد و به فوتبال پایه توجه شود.
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