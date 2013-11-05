۱۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۱

احمدي:

فرهنگ جامعه با محوريت مسجد و روحانيت شكل مي گيرد

شيراز – خبرگزاري مهر: استاندار فارس گفت: فرهنگ عمومي جامعه با محوريت مسجد و روحانيت شكل مي گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدي ظهر سه شنبه درحاشيه آيين به اهتزار درآوردن پرچم سرخ اباعبدالله الحسين(ع) درجمع خبرنگاران افزود: فرهنگ دو جنبه مادي و معنوي دارد كه هر دو بايد در كنار يكديگر حركت كنند و اگر غير از اين باشد جامعه دچار شكاف خواهد شد.

وي ادامه داد: همانگونه كه انقلاب اسلامي  از دو حوزه مساجد و روحانيت آغاز شد امروز نيز فرهنگ جامعه بايد از اين دو حوزه سر چشمه بگيرد.

استاندار فارس با اشاره به وظيفه شورا هاي فرهنگ عمومي تاكيد كرد: شوراي فرهنگ عمومي سامان دهنده فرهنگ كشور است و بايد به ياد داشته باشيم كه فرهنگ ما فرهنگ اسلامي و ايراني است.

تغييرات به موقع و در زمان مشخص اعمال مي شود

احمدي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص زمان تغيير مديران در استان فارس، گفت: همه چيز بايد روال عادي و طبيعي خود را طي كند.

وي تصريح كرد: تغييرات به موقع و در زمان مشخص اعمال مي شود.

استاندار فارس افزود: اگر قرار بود كه هيچگاه تغييرات انجام نشود من همچنان بايد مثل گذشته پست فرمانداري داشتم.

 

 

