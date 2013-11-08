۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

محمد نصرتی بازی با پرسپولیس را از دست داد

کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با اخطاری که در اواخر نیمه اول دیدار برابر استقلال دریافت کرد بازی بعدی این تیم مقابل پرسپولیس از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی مدافع با تجربه تیم تراکتورسازی تبریز در اواخر نیمه نخست دیدار تراکتورسازی و استقلال روی آندرانیک تیموریان مرتکب خطای بدی شد و از سعید مظفری زاده داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد. این سومین کارت زرد نصرتی بوده و بدین ترتیب او بازی بعدی تراکتورسازان را از دست داد. دیدار بعدی تراکتورسازی در تبریز مقابل پرسپولیس انجام می‌گیرد.

