محمد نصرتی بازی با پرسپولیس را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی مدافع با تجربه تیم تراکتورسازی تبریز در اواخر نیمه نخست دیدار تراکتورسازی و استقلال روی آندرانیک تیموریان مرتکب خطای بدی شد و از سعید مظفری زاده داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد. این سومین کارت زرد نصرتی بوده و بدین ترتیب او بازی بعدی تراکتورسازان را از دست داد. دیدار بعدی تراکتورسازی در تبریز مقابل پرسپولیس انجام می‌گیرد.