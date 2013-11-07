دوره آموزشی "جایگاه زنان در فرهنگ" در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه این کارگاه به خبرنگاران گفت: در این دوره آموزشی مباحثی همچون نقش زنان در حوزه علم و دانش، نقش زن ایرانی در هنر، زنان در تاریخ ایران، حقوق زن در اسلام، نقش زنان در پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی بررسی می شود.

فریده کیامرثی، هدف از برگزاری این کارگاه را برداشتن گامی در جهت توسعه فرهنگ و نقش و جایگاه زنان در عرصه های مدیریتی عنوان کرد و اظهار داشت: این دوره ویژه کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداریهای تابعه و جمعی از فعالان فرهنگی در حوزه زنان است و حجت الاسلام و المسلمین موسوی اعظم کار تدریس را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: نقش و جایگاه زنان در قرآن کریم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برمبنای همین اهمیت زنان وظایف مهمی را در خانواده و جامعه به عهده دارند.

کیامرثی با بیان اینکه ایفای نقش مناسب زنان در دو بعد زندگی خانوادگی و اجتماعی آثار زیادی در جامعه دارد، افزود: ایجاد محیطی سالم در خانواده، روابط درست و متقابل اعضای خانواده، تربیت فرزندان و ایفای نقش اجتماعی با رعایت شئونات اسلامی به حفظ امنیت و سلامت روان جامعه کمک شایانی می کند.