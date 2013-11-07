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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۳۰

رئیس AFC فردا تهران را ترک می‌کند/ "مویا" امشب می‌رود

رئیس AFC فردا تهران را ترک می‌کند/ "مویا" امشب می‌رود

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که نشست خبری خود در تهران را به یکباره لغو کرده است، صبح روز جمعه تهران را ترک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در سفر بلاتر به تهران وی را همراهی می کرد با وجود اینکه رئیس فیفا تهران را به مقصد امارات ترک کرده است پنجشنبه شب را در تهران می‌ماند و صبح روز جمعه به امارات سفر می‌کند. وی قرار است ساعت 9 صبح فردا تهران را به مقصد امارات ترک کند تا فینال جام جهانی نوجوانان را از نزدیک تماشا کند.

همچنین خانم "مویا داد"، عضو کمیته اجرایی فیفا که در تهران حضور دارد امشب نشستی با فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال ایران تشکیل داد، ساعت 9 شب تهران را ترک خواهد کرد.

کد مطلب 2171443

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