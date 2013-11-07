به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه برگزار شد. در چارچوب دیدارهای این هفته و در تهران تیم مهرام، نایب قهرمان فصل گذشته در مصاف با حریف زنجانی خود را بیش از 30 اختلاف امتیاز به برتری دست یافت. دانشگاه آزاد دیگر تیم تهرانی بود که در این هفته از مسابقات موفق شد بر تیم تازه لیگ برتری شده نیروزی زمینی غلبه کند. این دو دیدار در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

نیروی زمینی در حالی در تهران متحمل شکست شد که هفت الماس قزوین، دیگر تیم تازه وارد لیگ برتر امسال در گرگان موفق شد شاگردان اسدالله کبیر را شکست دهد. صنایع پتروشیمی و استقلال زرین قشم برگزار کننده دیگر دیدار این هفته از مسابقات بودند که طی آن تیم ماهشهری به پیروزی دست یافت.

نتیجه چهار دیدار برگزار شده در آغاز شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* مهرام 92 - هیات زنجان 60

* صنایع ماهشهر 52 - استقلال زرین قشم 50

* شهرداری گرگان 58 - هفت الماس 67

* دانشگاه آزاد 62 - نیروزی زمینی 37