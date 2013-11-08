لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت/ سودهای هنگفتی که به جیب متخلفان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق سوخت جزو معدود مواردی است که کالایی از داخل ایران به کشورهای دیگر منتقل می شود این پدیده طی سالهای اخیر رواج یافته است و علیرغم اینکه گفته می شود مرزهای شرقی کشور کنترل می شوند اما همچنان انتقال انواع سوختهای قاچاق به کشورهای افغانستان و پاکستان انجام می شود.

هر چند مسئولان از کاهش روند قاچاق سوخت خبر بعد از سهمیه بندی بنزین خبر می دهند اما همچنان سوخت از راههای مختلف به سمت کشورهای شرقی قاچاق می شود و خبرهای کشف گاه و بی گاه محموله های سوخت مهمترین نشانه این مسئله است.

کشاورزانی که به سمت قاچاق سوخت می روند

سود ناشی از این سود جویی به حدی است که برخی از کشاورزان مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان و سیستان و بلوچستان نیز ترجیح می دهند سهمیه سوخت موتور پمپهای کشاورزی را به مرزها قاچاق کنند.

این پدیده بارها در جاده های استان کرمان نیز موجب بروز تصادفهای دردناک شده است که نمونه آن را می توان در جاده های ریگان دید تصادف خودروهای قاچاق سوخت و قاچاق انسان با یکدیگر بارها دهها نفر را در میان شعله های آتش به کام مرگ فرستاده است.

خشکسالی و بیکاری مردم را به سمت قاچاق سوق می دهد

هر چند گفته می شود تفاوت قیمت عامل اصلی بروز این پدیده است اما متاسفانه به نظر می رسد عدم برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت، وجود خلاءهای قانونی و وجود بسترهای اجتماعی دلیل اصلی ادامه روند قاچاق سوخت است.

این پدیده به شغل برخی از مردم شهرهای شرقی کشور تبدیل شده است دلیل این امر نیز عدم وجود اشتغال و محرومیت شدید مردم و به خصوص خشکسالی در مرزهای شرقی است.

در واقع قاچاق سوخت در برخی موارد تنها راه امرار معاش مردم شده است و این روند زمینه سوء استفاده از مردم محروم را نیز فراهم کرده است.

در کمال تعجب قاچاقچیان عمده سوخت با روشهای مختلف در صدد قاچاق این فراورده ها هستند بطوریکه حتی به جعل مدرک نیز روی آورده اند و از استانهای مرکزی و گاه غربی کشور محموله های خود را به صورت سازمان یافته به مرزهای شرقی اعزام می کنند.

بیکاری مردم شرق کشور نیز این زمینه را به وجود آورده است که مورد سوء استفاده قاچاقچیان عمده قرار گیرند و این امر با تشدید خشکسالی و بیکار شدن کشاورزان تشدید شده است.

محمد ایلاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر اظهارداشت: مهمترین عامل آغاز دوباره قاچاق سوخت پس از مدتی رکود، افزایش نرخ ارز در بازار داخلی است به همین دلیل قاچاق سوخت بسیار سودآور شده است.

تجارت کثیف میلیاردها تومان را عاید سودجویان می کند

وی افزود: افزایش ناگهانی نرخ ارز در داخل کشور موجب شد سود قاچاقچیان افزایش ناگهانی یابد و همین مسئله مهمترین انگیزه برای ایجا بازار زیر زمینی سوخت شده است.

ایلاقی ادامه داد: میزان سوخت تولید شده در کشور و یا سوختی که وارد می شود برای تامین نیاز بازار داخلی است که با یارانه به شهروندان اختصاص می یابد اما متاسفانه با خروج سوخت از کشور خسارت هنگفتی به اقتصاد وارد می شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته روزانه چندین میلیون سوخت قاچاق از کشور خارج می شود و این امر به اقتصاد نفتی ایران صدمه می زند.

ایلاقی افزود: سود ناشی از این تجارت کثیف سالانه میلیاردها تومان است که تنها به جیب قاچاقچیان می رود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برخی بهترین راه مقابله با این پدیده را افزایش قیمت سوخت در داخل می دانند اما نمی توان این راهکار را تنها راه مقابله با قاچاق دانست.

وی ایجاد اشتغال برای مردم محروم شرق کشور، کنترل دقیق مرزها و برخورد شدید قانونی با قاچاقچیان را از بهترین راهکارها دانست و گفت: کنترل مراکز توزیع سوخت مرزی، تانکرها و سهمیه های سوخت بسیار ضروری است.

لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان

اسماعیل نجار نیز روز گذشته با توجه به حساسیت موضوع در این دیداری که در محل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمان با مسئولان این شرکت انجام شد؛ با اشاره به وسعت زیاد استان کرمان و تعدد شهرها و دهستان‌های این استان، خاطرنشان کرد: علی‌رغم پهناور بودن استان کرمان، خوش‌بختانه سوخت‌رسانی به نقاط مختلف استان به خوبی انجام می‌شود و تاکنون هیچ‌گونه مشکل و شکواییه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم.

وی هم‌چنین با تاکید بر تدوين راه‌کار مناسب برای جلوگیری و مقابله‌ی جدی با قاچاق سوخت، گفت: باید به گونه‌ای با قاچاق سوخت مقابله شود تا ضمن برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت و جلوگیری از خارج شدن سوخت از استان و کشور، حوزه‌ حمل و نقل بار و مسافر با مشکل مواجه نشود.

نجار، بر نظارت دقیق بر جایگاه‌های عرضه‌ سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیز تاکید کرد.

وی هم‌چنین با اشاره به فراهم کردن امکانات رفاهی برای مسافران و رانندگان، اظهار داشت: باتوجه به ایمن بودن جایگاه‌های سوخت، باید نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی جایگاه‌های عرضه‌ سوخت از وضعیت مناسبی برخوردار باشند تا مسافران و رانندگان بتوانند از این فضاها به سهولت استفاده کنند.

شناسایی و انهدام باند قاچاق سوخت در کرمان

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اخرین محموله کشف شده سوخت قاچاق در کرمان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) یک باند حرفه ای قاچاق سوخت در کرمان شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

یدالله موحد اظهار کرد: این باند در قالب صادرات گریس ، اقدام به قاچاق سوخت به کشورهای پاکستان و افغانستان می کرده است.



وی با اشاره به دستگیری شش متهم در این پرونده اظهار داشت : چهار متهم اول پرونده در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند و دو نفر ردیف آخر به لحاظ عدم توجه اتهام آزاد شده اند.

دادستان کرمان اظهار داشت: در پرونده مذکور ابتدا اعضای اصلی با پرداخت رشوه یکصد میلیون تومانی به کارشناس مسئول یک اداره ذیربط مقدمات صادرات محموله های سوختی را فراهم کردند و در پی آن در قالب صادرات گریس های بی کیفیت قاچاق سوخت انجام می دادند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه به لحاظ عدم نظارت صحیح دستگاه های متولی اعم از سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل استاندارد ، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و اداره گمرک زمینه بروز این تخلفات فراهم آمده و باعث سوء استفاده افراد و خروج سرمایه ملی از کشور شده است.



وی افزود: در این پرونده طی تحقیقات صورت گرفته تا به امروز ، صاحبان کارخانه مذکور از ابتدای سال جاری بالغ بر دویست هزار تن گریس بی کیفیت و حاوی نفت و گاز صادر کرده اند.

گزارش: اسما محمودی