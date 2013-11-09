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۱۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

آيدين آغداشلو:

دولت به تنهایی مسئول كاهش اقبال به كتاب نيست

دولت به تنهایی مسئول كاهش اقبال به كتاب نيست

يك هنرمند معتقد است نباید هر جایی یقه دولت را گرفت که باید چنین و چنان بکند و همه مسئوليت كاهش اقبال جامعه به كتابخوان بر عهده دولت نيست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین آغداشلو نقاش عدم اقبال مردم نسبت به کتاب را نتیجه برنامه‌ریزی نادرست فرهنگی و آن را وظیفه کسانی دانست که مسئولیت حراست و معرفی فرهنگ معاصر و گسترش آن را در میان مردم دارند.

وی با بیان اینكه با برنامه‌ریزی درست فرهنگی به نتیجه مورد نظر یعنی گسترش مطالعه در جامعه می‌رسیم، گفت: البته برخی مسائل وجود دارد كه به برنامه‌ریزی فرهنگی مرتبط نیستند و از آن جمله می‌توان به گسترش روزافزون اینترنت در دنیای امروز اشاره كرد كه تا حدودی جای مطالعه را نه تنها در ایران بلكه در كل دنیا گرفته و سبب شده كتابخوانی به مفهوم گذشته وجود نداشته باشد.

آغداشلو با اشاره به گرانی كاغذ اظهار كرد: وضعیت اقتصادی موجب افزایش قیمت کاغذ شد و گرانی کتاب را در پی داشت که باید با برنامه‌ریزی فرهنگی آن را جبران كرد. به اعتقاد من هفته کتاب بهترین موقعیت برای اجرای طرح‌های حمایتی مسئولان از مقوله كتاب و كتابخوانی است.

وی همچنین درباره نقش دولت در گسترش كتابخوانی نیز ابراز كرد: من معتقدم نباید هر جایی یقه دولت را گرفت که باید چنین و چنان بکند. دولت قرار نیست هر کاری بکند و گاهی اوقات نیز اتفاقاً دولت نباید كاری كند.

آغداشلو هم چنین تاكید می‌كند به جز مسائلی كه به درون جامعه ارتباط دارد، نقش دولت برای حمایت از كتاب و گسترش مطالعه می‌تواند در زمینه قیمت كتاب موثر است.

وی در پایان گفت: نحوه پخش کتاب نیز اهمیت بسیاری دارد، اینکه کتاب فروشی‌ها به چه نحوی عمل می‌کنند و چه حمایتی از آن‌ها صورت می‌شود زیرا پخش كتاب نیز یكی از حوزه‌هایی است كه در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.

بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی» از 25 آبان ماه تا 2 آذر ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 2172460

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