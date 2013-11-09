دولت به تنهایی مسئول كاهش اقبال به كتاب نيست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین آغداشلو نقاش عدم اقبال مردم نسبت به کتاب را نتیجه برنامهریزی نادرست فرهنگی و آن را وظیفه کسانی دانست که مسئولیت حراست و معرفی فرهنگ معاصر و گسترش آن را در میان مردم دارند.
وی با بیان اینكه با برنامهریزی درست فرهنگی به نتیجه مورد نظر یعنی گسترش مطالعه در جامعه میرسیم، گفت: البته برخی مسائل وجود دارد كه به برنامهریزی فرهنگی مرتبط نیستند و از آن جمله میتوان به گسترش روزافزون اینترنت در دنیای امروز اشاره كرد كه تا حدودی جای مطالعه را نه تنها در ایران بلكه در كل دنیا گرفته و سبب شده كتابخوانی به مفهوم گذشته وجود نداشته باشد.
آغداشلو با اشاره به گرانی كاغذ اظهار كرد: وضعیت اقتصادی موجب افزایش قیمت کاغذ شد و گرانی کتاب را در پی داشت که باید با برنامهریزی فرهنگی آن را جبران كرد. به اعتقاد من هفته کتاب بهترین موقعیت برای اجرای طرحهای حمایتی مسئولان از مقوله كتاب و كتابخوانی است.
وی همچنین درباره نقش دولت در گسترش كتابخوانی نیز ابراز كرد: من معتقدم نباید هر جایی یقه دولت را گرفت که باید چنین و چنان بکند. دولت قرار نیست هر کاری بکند و گاهی اوقات نیز اتفاقاً دولت نباید كاری كند.
آغداشلو هم چنین تاكید میكند به جز مسائلی كه به درون جامعه ارتباط دارد، نقش دولت برای حمایت از كتاب و گسترش مطالعه میتواند در زمینه قیمت كتاب موثر است.
وی در پایان گفت: نحوه پخش کتاب نیز اهمیت بسیاری دارد، اینکه کتاب فروشیها به چه نحوی عمل میکنند و چه حمایتی از آنها صورت میشود زیرا پخش كتاب نیز یكی از حوزههایی است كه در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی» از 25 آبان ماه تا 2 آذر ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
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