حضور ایتالیایی ها در محوطه های تاریخی ایران / علت تمایل باستان شناسان خارجی برای کاوش در ایران

سیامک سرلک به خبرنگار مهر گفت: باستان شناسان خارجی به صورت مشارکتی با ایرانیان همکاری می کنند و هیچ هیئتی به تنهایی در محوطه های تاریخی ایران حضور ندارد. به عنوان مثال اکنون باستان شناسان ایتالیایی همراه با باستان شناسان ایرانی در محوطه "کله چندار" شمی خوزستان به سرپرستی آقای مهرکیان و "ویتو مسینا" از مرکز پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی تورینو درحال بررسی و کاوش هستند.

سرلک ادامه داد: از سوی دیگر در تخت جمشید نیز آقای عسگری چاوردی و دکتر پی یر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیای ایتالیا موفق به کشف یک نیایشگاه شده اند که در حوزه باستان شناسی اهمیت بسیاری دارد. این اقدامات نیز به تازگی پایان یافته است. هیئت های خارجی دیگر هم پیش از این در محوطه های دیگر تاریخی ایران فعالیت کرده اند.

سرلک گفت: همکاری با هیئتهای باستان شناس خارجی در راستای اهدافمان خواهد بود به این معنا که از تخصص باستان شناسی در کشورهای دیگر برای پاسخ دادن به سوالاتمان استفاده می کنیم.

رئیس پژوهشکده باستان شناسی بیان کرد: اینگونه نیست که باستان شناسان خارجی پیشنهاد دهند در محوطه ای از ایران کار کنند حتی مدیریت فعالیتهای باستان شناسی در ایران بر عهده ایرانی هاست. چون از آنجایی که ایران بهشت باستان شناسی است بسیاری از باستان شناسان خارجی تمایل دارند در محوطه های تاریخی ایران کار کنند و از آن به عنوان روزمه مهمی در کارنامه کاری خود نام ببرند. بنابراین قرار نیست با هر گروه خارجی در حوزه باستان شناسی کار کنیم. معتقدم اگر هیئت های خارجی تمایل دارند در محوطه های باستان شناسی ایران فعالیت کنند، باید بسیار قوی باشند و هدفشان فقط این نباشد که از طریق کاوش در ایران به شهرت برسند.

وی افزود: هیاتهای باستان شناسی ایتالیایی که اکنون در حال فعالیت هستند، در حدود چهار یا پنج سال پیش تفاهمنامه هایی با ایران امضا کرده اند که براساس همان تعهدات فعالیت می کنند.

وی خبر داد: قرار است تفاهمنامه ای با کشورهای دیگر در زمینه فعالیتهای مشترک باستان شناسی امضا کنیم که تا فرایند آن انجام نشود. نمی توان درباره قطعیت آنها صحبت کرد.