کاپیتان فولاد تهدیدش را عملی نکرد/ احتمال بازگشت افشین به اهواز

حسین ابن قاسم سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط این تیم ضمن بیان خبر فوق اظهار داشت: از روز شنبه تمرینات ما آغاز شد و خوشبختانه تمام بازیکنان به جز شهاب کرمی که به اردوی تیم امید ایران رفته، در تمرین حضور داشتند. فعلا در حال رایزنی هستیم تا شنبه هفته آینده برای برپایی اردوی چند روزه به جزیره کیش برویم.

وی با اشاره به حضور بختیار رحمانی در تمرین فولاد تصریح کرد: بختیار با حضور در تمرین به همه شایعات جدایی‌اش پایان داد. اتفاقا او جزو نخستین بازیکنانی بود که در تمرین حضور داشت.

سرپرست فولاد همچنین درباره احتمال بازگشت مدافع برزیلی پیشین این تیم خاطرنشان کرد: "پادوانی" روز شنبه به اهواز آمده است. او این فصل به لیگ قطر رفته بود ولی حالا قصد دارد در ادامه لیگ و در نیم فصل دوم به فولاد اضافه شود. هنوز مدیر برنامه های این بازیکن را ندیده‌ایم تا مذاکره با پادوانی را آغاز کنیم.

وی در ادامه در خصوص حضور آرش افشین در باشگاه فولاد و احتمال بازگشت این بازیکن به فولاد به خاطر نارضایتی از وضعیتش در تیم سپاهان، تاکید کرد: من آرش را در باشگاه ندیدم ولی او از جمله بازیکنانی است که مدام با باشگاه و بازیکنان این تیم در ارتباط است. این کار آرش قابل تقدیر است که ما را فراموش نکرده است.

ابن قاسم در پایان گفت: درباره جذب هم هنوز چیزی معلوم نیست. ما می‌دانیم آرش از شرایطش در سپاهان راضی نیست. با این حال اگر این بازیکن بتواند رضایتنامه‌اش را از سپاهان بگیرد، راه بازگشتش به فولاد بسته نیست.