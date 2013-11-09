اولین شکاف بین گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "نیویورک تایمز" ، مذاکرات برای لغو موقتی بخشی از تحریم های ایران در راستای دستیابی به یک توافق هسته ای با اولین مانع خود روبرو شده است.

این روزنامه آمریکایی زیر سوال بردن پیش نویس توافقنامه احتمالی بین ایران و گروه 1+5 از سوی فرانسه را علت این مانع خوانده و نوشت این اتفاق اولین اختلاف بین گروه 1+5 بر سر توافق هسته ای با ایران است.

روز گذشته وزیر خارجه فرانسه با طرح درخواست تعطیلی تاسیسات آب سنگین اراک با اولین سنگ اندازی در مسیر حل مسئله هسته ای ایران پیشنویس توافقنامه بین ایران و گروه 1+5 را برای توقف برنامه هسته ای ایران ناکافی خوانده و اعلام کرده بود فرانسه این توافق را نخواهد پذیرفت.

شایان ذکر است علت این موضع سرسختانه فرانسه در قبال برنامه هسته ای ایران که سرسخت تر از دیگر شرکای غربی خود است ناشی از نفوذ لابی یهودی این کشور و فشار موازی عربستان است که بر سر مذاکرات با ایران با آمریکا اختلاف نظر پیدا کرده است.

دولت فرانسه در پی مشکلات مالی خود در سال های اخیر گرایش مصلحت طلبانه ای به سوی عربستان سعودی داشته است.