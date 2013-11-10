آغاز تمرینات تیم ملی تکواندو در غیاب سرمربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله از رقابتهای انتخابی المپیک 2016 برزیل 20 آذرماه در منچستر آغاز می شود و تیم ملی تکواندو با هشت تکواندوکار در این رقابتها به میدان می رود.

روز گذشته سایت رسمی فدراسیون تکواندو سرانجام خبر انتصاب بیژن مغانلو را روی خروجی خود قرار داد. با این شرایط قرار است از امروز دور جدید تمرینات این تیم آغاز شود. محمد باقری معتمد ، هادی مستعان ، میثم باقری ، علیرضا نصرآزادانی ، بهنام اسبقی ، فرزاد عبداللهی و حسین تاجیک تکواندوکارانی هستند که کار خود را در ادروی تیم ملی آغاز می کنند.

اما این تمرینات در حالی آغاز می شود که بیژن مغانلو کارمند هواپیمایی کشوری و رئیس فرودگاه قشم است و تاکنون موفق نشده در تهران حضور يافته و تمرینات تیم ملی بدون حضور وی آغاز خواهد شد.

مغانلو در این مورد به خبرنگار مهر، کارهای انتقال به تهران انجام شده و باحمایت و همکاری مسئولان به زودی حکم ماموریتم امضاء شده و به تهران خواهم آمد. البته تمرینات بدون مشکل و با نظارت هادی افشار آغاز می شود.

وی ادامه داد: شش نفر از تکواندوکارانی که در اردو حضور دارند سابقه همکاری با بنده را دارند و با تفکرات و هم آشنا هستیم. این تکواندوکاران همگی عنوان دار جهانی و آسیایی هستند و درک متقابلی از هم خواهیم داشت.

از سوی دیگر هادی افشار در خصوص آغاز تمرینات تیم ملی گفت: تا زمان اعزام تیم و با در نظر گرفتن تعطیلات چیزی نزدیک به 20 روز برای آماده سازی زمان داریم و باید با یک برنامه ویژه کار را پیش ببریم. امیدوارم اعضای تیم اعزامی در این مدت تمرینات خود را به خوبی پیگری کرده و با آمادگی مناسبی وارد اردو شوند.

رقابتهای انتخابی المپیک آذرماه در منچستر برگزار می شود.