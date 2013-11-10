"بریتیش تی وی" حق پخش مسابقات اروپایی را از یوفا خریداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پخش تلویزیونی بریتیش تی وی با انعقاد قراردادی به ارزش یک میلیارد و هفتاد میلیون یورو، مجوز پخش رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا رااز یوفا خریداری کرد.

بر پایه گزارش سایت گل، این شرکت پخش بریتانیایی تمام 350 بازی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا تا فصل 16-2015 را با انعقاد قراردادی به ارزش 358 میلیون یورو به ازاری هر سال خریداری کرده است.

بریتیش تی وی با این قرارداد سه ساله موفق شده به استیلای دو دهه‌ای ITV و Sky Sports بر عرصه پخش رقابتهای اروپایی پایان دهد.