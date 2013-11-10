رئیس جمهور دو بار قول ابقای استاندار کرمانشاه را داده بود/ بعضی گروه ها به دنبال سهم خواهی هستند

علی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص آخرین روند انتخاب استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: تاکنون هیچ گزینه خاصی از سوی هیات دولت برای استانداری کرمانشاه درنظر گرفته نشده است.

وی با رد شایعات پیرامون مشخص شدن نام استاندار کرمانشاه، گزینه های مطرح شده را در حد شایعه دانست و افزود: هنوز هیئت دولت گزینه خاصی را برای این مهم درنظر نگرفته است.

جلیلیان همچنین خبرهایی که به نقل از نمایندگان استان در خصوص تعیین استاندار که برخی وبلاگ ها اقدام به انتشار آن کرده اند را مورد وثوق ندانست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: پیشتر رئیس جمهور در جمع نمایندگان استان که همگی بدون استثناء خواستار ابقای استاندار فعلی بودند، دو بار قول مساعد برای ابقای وی را داده بود اما دیگر در جریان اینکه چه شد که تصمیم وی تغییر کرد نیستم.

جلیلیان ادامه داد: مجمع نمایندگان استان از رئیس جمهور این انتظار را داشت که وی حداقل سر حرف خود می ایستاد و به قول هایی که در خصوص ابقای استاندار داده بود، عمل می کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر نیز تمامی نمایندگان استان کرمانشاه خواستار ابقای استاندار فعلی هستند، استانداری که به اعتقاد من برای استان خوب کار کرده و از نیروهای ولایی و بومی استان محسوب می شود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب، خاطرنشان کرد: البته در جریان انتخاب استاندار جدید کرمانشاه متاسفانه گروه هایی که طرفدار آقای روحانی هم نیستند به دنبال سهم خواهی بوده و سعی دارند به هر نحو ممکن گزینه مورد نظر خود را بدون توجه به منافع استان بر مسند استانداری بگمارند.

جلیلیان همچنین با اشاره به روند طولانی شدن انتخاب استاندار کرمانشاه، این تاخیر را دلیلی بر عدم قاطعیت دولت در انتخاب مدیران ارشد استان ها به عنوان نمایندگان عالی خود عنوان کرد.

وی در پایان صداقت و شفاف سازی در کارها را یکی از وظایف مسئولین و مدیران برشمرد و بر این مسئله که مردم باید در جریان واقعیت ها و کارها قرار گیرند، تاکید کرد.