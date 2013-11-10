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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

برای میزبانی مشترک با قطر؛

بلاتر آب پاکی را روی دست ایران ریخت/ جام‌جهانی فقط در قطر برگزار می‌شود

بلاتر آب پاکی را روی دست ایران ریخت/ جام‌جهانی فقط در قطر برگزار می‌شود

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال تاکید کرد که جام جهانی 2022 فقط در کشور قطر برگزار می‌شود و به این ترتیب درخواست کشورهای دیگر از جمله ایران برای برگزاری مشترک این مسابقات مورد قبول قرار نمی‌گیرد. این اظهار نظر در حالی از سوی رئیس جهانی فوتبال صورت گرفت که قبل از این مسئولان ایران اعلام آمادگی کرده بودند که برخی بازیهای جام جهانی به میزبانی ایران برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر که پس از ایران راهی امارات و قطر شد، در یک نشست خبری درباره حضورش در کشور قطر و اقدامات این کشور برای برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 صحبت کرد. در بخشی از این نشست خبری، یکی از خبرنگاران بحث درخواست کشورهای همسایه از جمله  ایران را برای برگزاری مشترک جام جهانی مطرح کرد.

بلاتر در این خصوص گفت: برگزاری مشترک جام جهانی 2002 ژاپن و کره جنوبی به خاطر مشکلاتی بود که در این کشورها وجود داشت. با این حال وقتی فیفا تصمیم گرفت میزبانی جام جهانی 2022 را به قطر بدهد، از اینکه این کشور بتواند این جام جهانی را به تنهایی برگزار کند، مطمئن شده بود. به همین دلیل تصمیم ما همان است که در دسامبر 2010 گرفته شد یعنی میزبانی مسابقات جام جهانی 2022 در کشور قطر. پیشرفت و آمادگی قطر برای برگزاری این مسابقات قابل لمس و راضی کننده است.

پیش از این فدراسیون فوتبال ایران درخواست کرده بود تا تعدادی از مسابقات جام جهانی 2022 در ایران برگزار شود.

بلاتر همچنین درباره گزارش روزنامه گاردین انگلیس مبنی بر نارضایتی کارگران سازنده ورزشگاه‌های قطر گفت: من از روزنامه نگاران گاردین می‌خواهم به قطر بیایند و سری به وزارت کشور و وزارت کار بزنند و پس از آنکه بسیاری از حقایق را دیدند نسبت به نوشتن گزارش در روزنامه خود اقدام کنند.

کد مطلب 2173238

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