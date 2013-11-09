به گزارش خبرگزاری مهر، بلاتر که برای مراسم اختتامیه رقابتهای جام جهانی نوجوانان به امارات سفر کرده در کنفرانسی خبری در ابوظبی گفت: جام جهانی تنها در ماه های نوامبر و دسامبر 2022 می تواند برگزار شود و به هیچ عنوان نمی توانیم این رقابتها را در ژانویه و یا فوریه برگزار کنیم. باید ببینیم فیفا چطور می تواند جام جهانی را در زمستان برگزار کند. باز هم تاکید می کنم ماه های نوامبر و دسامبر امکان برگزاری رقابتها وجود دارد.

ماه گذشته فیفا اعلام کرد یک پروژه بزرگ برای راضی کردن و هماهنگ کردن باشگاه ها، لیگ های اروپایی و بازیکنان در پیش دارد تا بتواند جام جهانی را در زمستان برگزار کند.