مشکلی از بابت تامین اقلام نذری در آذربایجان غربی وجود ندارد/آغاز توزیع اقلام نذری

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقلام بدون هیچ گونه محدودیتی در سطح استان توزیع می شود افزود:با توجه به تدابير صورت گرفته پيش بيني مي شود مشكلي در خصوص توزيع اين كالاها در ماه محرم نداشته باشيم.

وی از آغاز توزیع اقلام ضروری و مورد نیاز مردم برای امر خیر احسان و نذر در ایام محرم و صفر خبر داد و اظهارداشت: توزیع این اقلام از هفته جاری آغاز شده و تا 22 همین ماه ادامه می یابد.

دهقان اضافه کرد: به منظور تسهیل در امر تهیه کالاهای اساسی، طی هماهنگی های صورت گرفته توزیع این اقلام در 5 نقطه استان از جمله شرکت ایثار استان، فروشگاه رفاه و اتحادیه کارمندان دولت استان، فروشگاه معین واقع در شرکت غله و تعاونی روستایی شهرستان ارومیه صورت خواهد گرفت.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یاد آور شد: در این مراکز مرغ منجمد به قیمت 67 هزار ریال، گوشت قرمز 190 هزار ریال، قند 19 هزار و 500 ریال و برنج سفید به قیمت 21 هزار و 500 ریال به مصرف کننده عرضه می شود.

دهقان افزود: افرادی که تمایل به امر خیر احسان و نذر در این ایام را داشته باشند می توانند با مراجعه به مراکز مذکور و ارائه تقاضای مورد تائید هیئت امنای مساجد نسبت به تهیه کالاهای مورد نیاز اقدام کنند.