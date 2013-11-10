دو مقام ارشد روسیه به مصر می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست" ، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه و "سرگئی شویگو" وزیر دفاع روسیه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دیداری دو روزه از قاهره پایتخت مصر خواهند داشت.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه مصر در این دیدار طرف های روسی و مصری درباره ارتقاء همکاری های اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

بنا به اعلام وزارت خارجه مصر در این دیدارها همچنین مسائل مربوط به سوریه و فلسطین هم مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

سفر وزرای خارجه و دفاع وسیه بعد از دیدار وزیر اطلاعات روسیه از این کشور انجام می شود.

بنا بر این گزارش تلاش های مصر برای نزدیک شدن به روسیه بعد از آن صورت می گیرد که آمریکا بخشی از کمک های خود به ارتش مصر را متوقف کرده است ، هر چند "عبد العاطی" سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است روابط مصر و آمریکا قوی است و دیدار هیئت روسی ارتباطی به روابط مصر و آمریکا ندارد.

این مقام مصری اعلام داشت: ما در حال جایگزین کردن یک متحد با یک متحد دیگر نیستیم.

در هفته های گذشته مقاماتی از مصر از مسکو دیدار کرده اند و خبرها حکایت از توافق دو کشور بر سر یک معامله تسلیحاتی 15 میلیارد دلاری است.

شایان ذکر است مقامات روسی اعلام کرده اند در صورت تامین مالی این قرار داد، روسیه آماده فروش تجهیزات پیشرفته نظامی به مصر است.

همچنین خبرها از موافقت ضمنی عربستان سعودی برای فاینس کردن خرید تسلیحاتی مصر از روسیه حکایت می کند.