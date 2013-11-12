6 میلیارد ریال کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

سرهنگ قدرت الله دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا که در لرستان به اجرا گذاشته شد، ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی شهرستان دوره چگنی در محورهای مواصلاتی استان موفق به کشف انواع کالاهای قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس مبارزه با کالای قاچاق با برقراری ایست بازرسی در محورهای مواصلاتی دوره چگنی سه دستگاه خودرو ولوو را متوقف کردند، تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ها تعداد یک هزار و 764 کارتن لوازم خرازی و 846 کارتن انواع لوازم یدکی خودرو کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان افزود: ارزش ریالی کالاهای کشف شده 6 ملیارد و 80 میلیون ریال بوده است.

سرهنگ دالوند با تاکید بر اینکه برخورد با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی کشور از جمله وظایف پلیس است، یادآور شد: پلیس استان لرستان با قاچاقچیان و قانون شکنان به شدت برخورد می کند.