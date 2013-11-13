تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابوالفضل طباطبائی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری تاسوعا اظهار کرد: هدف از انقلاب کربلا در بیانات امام حسین(ع) باز سازی رفتارها و اعتقادات نادرست القا شده در میان امت پیامبر(ص) بود.

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی بیان کرد: اصلاح این رفتار های نادرست ترویج شده در میان امت رسول خدا(ص) با دو عنوان فقهی و شرعی امری واجب و لازم بوده که از مجموعه فروع دین و به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است.

آیت الله طباطبائی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین، عمده ترین و اصلی ترین واجباتی دینی است که تحقق آنها ضروری و واجب شمرده شده است.

آبادانی دینی با تحقق امر به معروف و نهی از منکر

وی تصریح کرد: اگر این دو واجب دینی در میان مردم مورد توجه قرار گیرد باعث آبادانی دینی و اسلامی در جامعه می شود.

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر ریشه نهالی است که اگر مورد توجه و عمل قرار گیرد شاهد رشد شاخ و برگ با عظمتی در مجموعه دین خواهیم شد.

آیت الله طباطبایی گفت: معروف در واژه شناسی عملی است که مورد تایید و شناخت عقل یا شرع و دین قرار گیرد و امر به معروف دعوت به کار درست در دین اسلام است.

وی افزود: آنچه توسط عقل و شرع و دین ناپسند است منکر بوده و هر فعالیتی که سبب پیشگیری از آن شود نهی از منکر است که گاهی لسانی و گاهی رفتاری است.

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر در ظاهر دو واجب از فروع دین است ولی در واقع پر و بال واجبات دیگر است.

بدون ارشاد واجب الهی اقامه نمی شود

آیت الله طباطبائی با نقل حدیثی از امام صادق(ع) که امر به معروف و نهی از منکر دو واجب بزرگی است که آثار فراوانی داشته و به وسیله آن دیگر واجبات اقامه می شود، بیان کرد: اگر نصیحت و ارشاد در جامعه انجام نشود واجب الهی اقامه نمی شود.

وی با بیان لزوم قرار گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در کنار سایر واجبات اظهار کرد: تحقق این دو واجب آبادانی در زندگی را به دنبال دارد و بدون آن زندگی خراب شده و بدون آرامشی را شاهد خواهیم بود.

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی با تشبیه امر به معروف و نهی از منکر به دریا تاکید کرد: این دو واجب یک کفه همه واجبات بوده و همه اعمال از آن نشات می گیرند.

آیت الله طباطبائی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر ام الفرائض بوده و برای برقراری و اجرای آن خون ها و جانها داده شده تا جایی که حتی پسر پیغمبر(ص) در راه تحقق آن با تمام خانواده و یاران خویش قیام می کند و شهید می شود.

تذکر لسانی وظیفه همگان است

وی افزود: در راه تحقق امر به معروف و نهی از منکر تمام افراد جامعه دخیل بوده و فقط به فقها و علما و طلاب مربوط نمی شود.

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی با اشاره به تاکید رهبر بر اجرای این دو فریضه بیان کرد: تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگان است.

آیت الله طباطبائی با اشاره به آیه 63 سوره مائده تصریح کرد: خداوند در این آیه علمای یهود را به خاطر ترک نهی از منکر سرزنش کرده و آنها ر مذمت می کند و می توان گفت که این علما در جهان حاضر همان نخبگان جامعه هستند.

وی نخبگان را همان مسئولان، رهبران و مدیران در جامعه دانست و تاکید کرد: اگر نخبگان این امر را جدی نگیرند مستحق سرزنش هستند.

عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی اظهار کرد: اعضی این کار را صرفا یک کار فرهنگی دانسته و آن را محدود به علما و طلاب می دانند در حالیکه امر به معروف و نهی از منکر هم جنبه فرهنگی و هم حکومتی و اجرایی دارد.

آیت الله طباطبائی افزود: فرهنگ به دو گونه عمومی و خاص اجرا می شود و مردوم متولیان فرهنگ عمومی بوده و علما مجری فرهنگ خاص و حکومت هم متولی اجرای آن است.

وی در پایان امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانسته که ترک آن گناه مستحق سرزنش و مذمت است و اظهار کرد: باید دست در دست هم دهیم و برای تحقق آن هم مرحله عمومی و هم نخبگانی وارد میدان شویم.