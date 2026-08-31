ضرورت حفاظت از موقوفات؛ ۲ وقف جدید در نوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حیدریجناسمی عصر دوشنبه در همایش متولیان موقوفات غرب استان و یاوران وقف در نوشهر، بر ضرورت صیانت از موقوفات و حفظ حقوق وقف تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش متولیان در حفظ و اداره موقوفات، خواستار ورود جدی آنان به موضوع تثبیت مالکیت موقوفات و حراست از این سرمایههای وقفی شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین اجرای دقیق و امینانه نیات واقفان را از مهمترین مسئولیتهای متولیان دانست و بر ضرورت توجه به نیت واقفان در بهرهبرداری از موقوفات تأکید کرد.
حجتالاسلام حیدریجناسمی، پیگیری قانون الزام به ثبت رسمی اسناد و معاملات اموال غیرمنقول را از موضوعات مهم در حوزه وقف عنوان کرد و گفت: اجرای این قانون میتواند در تثبیت مالکیت موقوفات و صیانت از حقوق وقف نقش مؤثری داشته باشد.
در بخش دیگری از این مراسم از دو وقف جدید در شهرستانهای نوشهر و چالوس رونمایی شد.
این موقوفات با هدف خدمترسانی و بهرهمندی جامعه از برکات وقف به ثبت رسیدهاند و جلوهای از استمرار سنت حسنه وقف در غرب مازندران به شمار میروند.
همچنین از جمعی از واقفان خیراندیش و فعالان حوزه وقف و بقاع متبرکه تجلیل شد.
در ادامه این مراسم از برترینهای قرآنی غرب مازندران و جمعی از فعالان عرصه وقف و بقاع متبرکه شهرستان نوشهر نیز تقدیر به عمل آمد.
حجتالاسلام مهدویراد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نوشهر، در این مراسم بر نقش فعالان حوزه وقف و قرآن در ترویج فرهنگ وقف، توسعه فعالیتهای قرآنی و معرفی ظرفیتهای بقاع متبرکه تأکید کرد.
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