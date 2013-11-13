به گزارش خبرگزاری مهر، فان پرسی که یکشنبه گذشته گل پیروزی بخش منچستریونایتد را مقابل آرسنال به ثمر رساند به دلیل مصدومیت نمی تواند در دیدارهای تیم ملی هلند به میدان برود.

طبق اعلام فدراسیون فوتبال هلند فان پرسی دیدار مقابل ژاپن در بلژیک که شنبه هفته آینده برگزار می شود و دیدار مقابل کلمبیا در شهر آمستردام را که 3 روز بعد از آن برگزار می شود را از دست خواهد داد.

لوئیس فان گال، سرمربی تیم ملی هلند چند مصدوم دیگر هم در تیم خود دارد. یوردی کلاسی هافبک فاینورد و درک کویت مهاجم هلندی ها نیز به دلیل مصدومیت نمی توانند تیم ملی کشورشان را همراهی کنند.

فان گال به دلیل غیبت این سه بازیکن مصدوم، سیم دی یانگ کاپیتان آژاکس، لروی فر بازیکن نورویچ سیتی و داوی پروپر بازیکن فیتس آرنهم صدرنشین لیگ هلند را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است.