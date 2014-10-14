نیمار 4 گل به ژاپن زد/ آرژانتین با 7 گل هنگ کنگ را در هم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از دیدارهای دوستانه بین‌المللی که عصر امروز سه شنبه برگزار شد تیم ملی برزیل مقابل ژاپن با چهار گل به برتری دست یافت. در این بازی که به میزبانی ژاپن برگزار شد نیمار ستاره میدان بود که هر چهار گل تیمش را در دقایق 18، 48، 77 و 81 به ثمر رساند. شاگردان دونگا چند روز پیش با دو گل از سد آرژانتین گذشته بودند.

اما آرژانتین که به هنگ کنگ سفر کرده بود برابر این تیم کار سختی نداشت و با هفت گل تیم ملی این کشور را در هم شکست. بانگا(19)، ایگواین(42 و 54)، نیکلاس گایتان(44 و 72) و لیونل مسی(67 و 85) در این بازی برای آلبی سلسته گلزنی کردند.

امروز تیم ملی کره جنوبی میزبان کاستاریکار بود که با حساب 3 بر یک شکست خورد. سلسو بورگس(38 و 47) و اسکار دوارته(78) زننده گل‌های کاستاریکا در این دیدار بودند. تنها گل میزبان را لی دونگ گوک در دقیقه 45 به ثمر رساند.

تیم ملی چین هم در جدال مقابل پاراگوئه 2 بر یک برنده شد. ژنگ ژی(9 - پنالتی) و لی وو(18) برای تیم چین گلزنی کردند و تنها گل تیم پاراگوئه را هم نستور اورتیگوزا(82) به ثمر رساند.