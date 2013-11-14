به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران بوشهر در روز تاسوعا در جوار ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضل تجمع کردند و به عزاداری و زنجیرزنی و سینهزنی پرداختند.
دستههای زنجیرزن، سینهزن درتاسوعای حسینی پس از تجمع در میدان قدس شهربوشهر در حالی که عزاداری میکردند مسیر خیابان رئیسعلی دلواری و ساحلی را طی و روبروی کارگاه محل ساخت ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل علیه السلام عزاداری پرشوری کردند.
اقشار مختلف مردم بوشهر در این آئین حضور داشتند و در حیاط کارگاه محل ساخت ضریح خیمه گاه حضرت ابوالفضل برنامههای عزاداری خود را با حضور آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار کردند.
حضور جوانان و نوجوانان بوشهری و افاغنه ساکن شهر بوشهر در دستهجات زنجیر زن و سینهزن شورحالی خاصی به مراسم داده بود بهگونهای که عزاداران حسینی همنوا با مداح مراسم، با صدای حزنانگیز خود یک صدا ابوالفضل علیهالسلام را صدا میکردند.
همه شهرها و روستاهای استان بوشهر درروز تاسوعا صحنه برگزاری آئینهای عزاداری به سبک سنتی بود که گروههای مختلف مردمی در این برنامههای حضور داشتند.
نظر شما