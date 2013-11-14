انفجار در مسیر هیئت های عزاداران حسینی/46 شهید و زخمی در میان زائران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، همزمان با فرا رسیدن عاشورای حسینی و عزاداری زائران حسینی در سرتاسر نقاط عراق، گروه های تروریستی و تکفیری حملات خود را علیه زائران افزایش داده اند. در شمال الکوت دو بسته انفجاری در مسیر هیئت های عزاداری منفجر شد که بر اثر آن دستکم 32 نفر شهید و زخمی شدند.

از جنوب کرکوک نیز خبر می رسد که 3 نفر در دو انفجار همزمان در این منطقه زخمی شدند. انفجار 3 منزل در موصل نیز باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 تن از جمله کودکان شد.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: در حملات مختلف صبح امروز عراق 8 زائر حسینی در عراق شهید شدند. المدی پرس نیز به نقل از وزارت کشور عراق گزارش داد: 2 بسته انفجاری در مسیر هیئت های عزاداری در منطقه الحفریه واقع در 50 کیلومتری جنوب بغداد منفجر شد که بر اثر آن دستکم 3 نفر شهید و 11 تن زخمی شدند.

منطقه الحفریه یکی از مناطقی است که در شمال استان واسط واقع است و در فاصله سال های 2006 و 2007 شاهد خشونت های طائفه ای بود.