اردوغان برای انتخابات 2014 از شبکه های اجتماعی بهره می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، انتخابات محلی در حالی در مارس 2014 در ترکیه برگزار می شود که جناح اپوزیسیون به دنبال کنار زدن حزب حاکم عدالت و توسعه از عرصه سیاسی است. از این رو مقامات این حزب با استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر به دنبال جلوگیری از شکست خود هستند.

طبق استراتژی انتخاباتی جدید اردوغان که با هدف جلب نظر رای دهندگان بیشتر به اجرا گذاشته می شود، حدود 6 هزار نفر در چارچوب "مرکز همکاری های شبکه های اجتماعی" به خدمت گرفته می شوند. بر اساس این گزارش اردوغان طی اعتراضات پارک گزی به قدرت و تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی واقف شده و قصد دارد از این مسئله به نفع خود استفاده کند.

به نوشته روزنامه رادیکال در ترکیه حدود 36 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که 44.4 درصد از جمعیت 75 میلیون نفری این کشور را شامل می شود. در این میان صفحه فیس بوک اردوغان با بیش از دو و نیم میلیون عضو پر طرفدارترین صفحه در بین سیاستمداران ترک به شمار می رود.

در توییتر نیز "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه با سه میلیون و هشتصد هزار عضو در صدر قرار گرفته و پس از وی اردوغان با سه میلیون و ششصد هزار و "کمال قلیچدار اوغلو" رهبر اپوزیسیون با یک و نیم میلیون عضو در رده های بعدی قرار دارند.