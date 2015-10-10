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۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

چاپ کتابی انتقادی نسبت به درمان‌های متداول دندان‌پزشکی

چاپ کتابی انتقادی نسبت به درمان‌های متداول دندان‌پزشکی

کتاب «نگاهی انتقادی به درمان‌های دندان پزشکی» اثر الی فیلیپس با ترجمه محمدرضا غفاری به زودی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نگاهی انتقادی به درمان‌های دندان پزشکی» نوشته الی فیلیپس با ترجمه محمدرضا غفاری به زودی توسط انتشارات جهان کتاب وارد بازار نشر خواهد شد. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «دانش و فن برای همه» است.

نویسنده کتاب، با رویکرد انتقادی نسبت به درمان های متداول دندان پزشکی، در فصل‌های مختلف تجرییات خود را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد و مفاهیم و اصطلاحات دندان‌پزشکی را توضیح می‌دهد تا آنان را برای به کارگیری شیوه‌های خودیاری سلامت دهان و دندان آماده کند.

روش های کاهش پلاک میکروبی، استحکام بخشی به مینای دنیا، ترمیم پوسیدگی حفره های پوسیدگی دندان، از بین بردن حساسیت دندان‌ها و ارتقای بهداشت دهان از جمله مطالبی هستند که در این کتاب مطرح می شوند.

محمدرضا غفاری مترجم این کتاب از اهالی جامعه دندان‌پزشکی است و ترجمه مقالات و کتب علمی در این زمینه را در کارنامه دارد. اسماعیل یزدی، استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس گروه علوم دندان‌پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ایران نیز برای این کتاب مقدمه ای نوشته که ابتدای آن درج شده است.

این کتاب به زودی توسط انتشارات جهان کتاب وارد بازار نشر می شود.

کد مطلب 2936789

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