قول معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حسینی ظهر شنبه در جریان بازدید مدیر سازمان گمرک کشور و 10 تن از مدیران ستادی سازمان از بازارچه خسروی، ضمن گلایه و انتقاد از بی نظمی های موجود در آن، اظهار داشت: متاسفانه این بی نظمی به گونه ایست که باعث نارضایتی فعالین و مردم مرزنشین منطقه را باعث شده است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت نامناسب جاده ها و همچنین تردد خودروهای سنگین، بی نظمی در حمل و نقل و ... از دیگر مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان است که هر چه سریعتر باید برای حل آن ها چاره اندیشی کرد.

حسینی ادامه داد: در ماه ها و سال های اخیر مسئولین استانی به کرات از بازارچه دیدن و قول های مساعد برای حل مشکلات داده اند اما متاسفانه 24 ساعت بعد این قولها و وعده ها به فراموشی سپرده شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به دیدار خود با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: ایشان در این دیدار قول حل مشکلات بازارچه را داد و قرار شده تیمی ویژه را مامور رسیدگی به این مشکلات کند.

حسینی یادآور شد: بطور حتم مشکلات بازارچه مرتفع نخواهد شد مگر اینکه سازمان گمرکات کشور خود مدیریت بازارچه را در دست گرفته و وررود جدی به قضیه داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور مدیران گمرکات کشور و همکاری مسئولین استانی شاهد پایان یافتن نابسامانی های موجود و حل مشکلات و موانع باشیم.

در ادامه مدیران گمرک کشور از پروژه های پایانه های مرزی و سوله های موجود در بازارچه مرزی پرویزخان دیدن کردند. این بازدیدها برای تعیین تکلیف مدیریت بازارچه های مرزی و واگذاری آن از سازمان همیاری شهرداری ها به گمرک انجام می شود.

همچنین حسینی پیشتر از ارتقای اداره گمرک شهرستان قصر شیرین به اداره کل در صورت واگذاری مدیریت بازاچه ها خبر داده بود.