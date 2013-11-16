اراده ام بر رفاقت با رسانه هاست/ تلاش مسئولان براي تحقق پروازهاي حج از فرودگاه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نيك بخت در حاشيه بازديد خود از روند اجراي توسعه فر دوگاه همدان، عنوان كرد: اراده ام همچون گذشته بر مبناي رفاقت با رسانه ها وخبرنگاران است.

وي ادامه داد: از رسانه‌ها نيز توقع دارم هر آنچه می‌نویسند در راستای توسعه و هدايت بیشتر استان باشد و خبرنگاران بايد كمك حال مسئولان باشند تا بتوانيم كارهايي كه در حد وشان استان همدان را محقق كنيم.

وي ادامه داد: به زودي با وزير راه و ترابری و شهرسازی در خصوص مشكلات راه هاي مواصلاتي استان از جمله فرودگاه همدان را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

استاندار همدان در اولين بازديد خود از فرودگاه همدان با ابراز خرسندي از روند پيشرفت فيزيكي فرودگاه، افزود: به دنبال محقق كردن قرار انتظار مردم براي عملياتي كردن پروازهاي حج از فردوگاه همدان هستيم كه اميدواريم در اسرع وقت برقرار شود.

پيشرفت عمراني فرودگاه رضايت بخش است

نيك بخت با اشاره به لزوم تلاش هاي مسئولان براي تحقق پروازهاي حج از فرودگاه همدان، بيان داشت: پيشرفت عمراني فرودگاه رضايت بخش است.

وي افزود: برخي امكانات و تجهيزات مورد نياز فرودگاه است كه كه مقرر شد بخشي از هزينه آن در استان تامین شود و بخشي را از سازمان فرودگاه هاي كشور.

استاندار همدان با تاكيد بر اینکه حداكثر تا پايان دي ماه زمينه پرواز حج‌گزاران همدانی‌ عمره مفرده به مكه مكرمه و مدینه منوره محقق می‌شود، ادامه داد: تامین اعتبار توسعه فرودگاه همدان هم رديف ملي می‌طلبد و هم استاني.

وي افزود: برنامه هايي نيز برای تامین بودجه عمراني پروژ هايي كوچك مهر داريم.

نيك بخت در خصوص برنامه هايش براي تجاري سازي فرودگاه نيز اذعان داشت: هنوز برنامه‌ها را نگرفته ام كه اصلاح كنم ولي توسعه فرودگاه بي برنامه نيست.

رئيس هيئت مديره شركت هوانوردي آسمان غرب استان همدان كه چندي پيش در فرودگاه همدان شركتش آغاز به كار كرده، در حاشيه بازديد استاندار همدان از فرودگاه گفت: چهار سال به دنبال گرفتن مجوز چنين باشگاهي بودم كه با كمك معاونان استانداري و مدير فرودگاه همدان اين امر محقق شد.

كاپيتان علي آزادي با اشاره به اينكه هم اكنون اين باشگاه پرواز داراي 14 هنرجو است، افزود: هزينه يادگيري پرواز با هواپيماي آموزشي در اين باشگاه 12 ميليون تومان است كه براي كمك به هنرجويان وام 10 ميليون توماني نيز به آنان داده شده است.

وي ادامه داد: تا كنون شش پرواز انتقال مسافر به غارعليصدر داشته‌ایم و با بسته شدن قرارداد با صدا و سيما مركز همدان در حال تهيه برنامه مستندي از تالاب شيرين سو، پی رسلمان و منطقه خان گرمز ملاير هستيم.