تشدید فشار رژیم صهیونیستی به رهبران جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، در آستانه مذاکرات ژنو بین ایران و گروه 1+5 "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از امروز دور جدیدی از لابی کردن با رهبران جهان را با هدف سخت تر کردن شرایط توافقنامه هسته ای بین ایران و غرب آغاز کرده است.

بنا بر این گزارش نتانیاهو قرار است بعد از مذاکره با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که سرگرم دیدار از تل آویو است به مسکو سفر کند و دیداری با گولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه داشته باشد ، وی همچنین بعد از دیدار با پوتین بلافاصله برای دیدار با "جان کری" وزیر خارجه آمریکا به سرزمین های اشغالی برخواهد گشت.

نتانیاهو برای مانع تراشی بر سر راه دستیابی به یک توافق هسته ای بر سر برنامه هسته ای ایران ، مفاد توافقنامه پیشنهادی را که قرار است در نشست ژنو مورد بررسی قرار گیرد را رد کرده و آن را مورد نکوهش قرار داده است.

شایان ذکر است در حالیکه مقامات کاخ سفید خواستار لغو بخشی از تحریم های ایران هستند مقامات رژیم صهیونیستی با فشار بر کاخ سفید خواستار حفظ تحریم ها و حتی تشدید آنها هستند.