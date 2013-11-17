  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

جنگ "نیویورک تایمز" و "جروزالم پست" بر سر ایران

جنگ "نیویورک تایمز" و "جروزالم پست" بر سر ایران

یک رسانه در مطلبی نوشت در مقطع کنونی افزایش تحریم ها علیه ایران سبب شکست مذاکرات هسته ای خواهد شد در حالی که مقامات صهیونیست دقیقا برعکس فکر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست" در مطلبی تحت عنوان " نبرد نیویورک تایمز و جروزالم پست بر سر ایران" به اختلاف نظر شدید واشنگتن و رژیم اسرائیل درباره ایران پرداخت.

این روزنامه نوشت: نبرد اخیر بین نیویورک تایمز و جروزالم پست ریشه در انتقاد شدید تایمز از مخالفت های نتانیاهو با سیاست های واشنگتن در قبال ایران و پاسخ "گیلاد اردان" رازدار نتانیاهو به انتقادهای تایمز دارد.

این روزنامه صهیونیستی با اشاره به اختلاف نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر کره شمالی در گذشته نوشت اعضاء تحریریه نیویورک تایمز سابقه ای طولانی در مخالفت با سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته اند.

جروزالم پست با اشاره به مقاله نیویورک تایمز تحت عنوان " وقت فشار آوردن به ایران نیست" می نویسد: نیویورک تایمز بار دیگر با مخالفت با افزایش تحریم های ایران با سیاست های بنیامین نتانیاهو به مقابله پرداخته است.

در ادامه نویسنده به پاسخ و واکنش گیلاد اردان به مطلب روزنامه نیویورک تایمز که توسط روزنامه صهیونیستی جرزوالم پست منتشر شده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اکنون دقیقا زمانی است که باید فشارها علیه ایران افزایش یابد.

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2176810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها