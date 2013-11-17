جنگ "نیویورک تایمز" و "جروزالم پست" بر سر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی "جروزالم پست" در مطلبی تحت عنوان " نبرد نیویورک تایمز و جروزالم پست بر سر ایران" به اختلاف نظر شدید واشنگتن و رژیم اسرائیل درباره ایران پرداخت.

این روزنامه نوشت: نبرد اخیر بین نیویورک تایمز و جروزالم پست ریشه در انتقاد شدید تایمز از مخالفت های نتانیاهو با سیاست های واشنگتن در قبال ایران و پاسخ "گیلاد اردان" رازدار نتانیاهو به انتقادهای تایمز دارد.

این روزنامه صهیونیستی با اشاره به اختلاف نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر کره شمالی در گذشته نوشت اعضاء تحریریه نیویورک تایمز سابقه ای طولانی در مخالفت با سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته اند.

جروزالم پست با اشاره به مقاله نیویورک تایمز تحت عنوان " وقت فشار آوردن به ایران نیست" می نویسد: نیویورک تایمز بار دیگر با مخالفت با افزایش تحریم های ایران با سیاست های بنیامین نتانیاهو به مقابله پرداخته است.

در ادامه نویسنده به پاسخ و واکنش گیلاد اردان به مطلب روزنامه نیویورک تایمز که توسط روزنامه صهیونیستی جرزوالم پست منتشر شده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اکنون دقیقا زمانی است که باید فشارها علیه ایران افزایش یابد.