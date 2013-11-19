ظریف تهران را به مقصد رم ترک کرد/ تیم مذاکره کننده با 1+5امشب عازم ژنو می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، محمد جواد ظربف، وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد.

بر اساس این گزارش محمد جواد ظریف قرار است امروز به دعوت وزیر امور خارجه ایتالیا به رم سفر کرده و با وزیر امور خارجه و برخی از مقامات ایتالیا دیدار کند.

ظریف پس از این دیدارها امشب رم را به مقصد ژنو ترک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سومین دور از مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو شرکت کند.

دومین دور این مذاکرات 16 آبان ماه در ژنو برگزار شد که این دور از مذاکرات به دلیل حضور وزرای امور خارجه 6 کشور سه روز طول کشید.

ایران و 1+5 در مذاکرات ژنو 2 برای امضای توافقنامه مشترک مذاکرات فشرده ای را داشتند.

طرفین در ژنو 2 با وجود جلسات طولانی که اعضای 1+5 با یکدیگر داشتند به دلیل عدم توافق 6 کشور و همچنین سنگ اندازی های فرانسه موفق به امضای توافق نامه نشدند و ادامه مذاکرات به 10 روز بعد در ژنو موکول شد .

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگو با مهر درباره این دور از مذاکرات گفت: مداکرات سختی در پیش رو داریم و توافق در صورت عدم پذیرش حقوق جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست.