به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری پس از پیروزی دو بر صفر استقلال مقابل سپاهان اصفهان گفت: خیلی خوشحالم یک بازی خوب و برد خوب کسب کنیم. هواداران را خوشحال کردیم و این مهم ترین مساله برای ما بود. به بازیکنانم افتخار می کنم. برای سپاهان هم در هفته های اینده آرزوی موفقیت می کنم. این باخت هیچ چیز از ارزش های فنی آقای نویدکیا و بازیکنانش کم نمی کند. بازی سنگینی را بردیم.

سرمربی استقلال تهران درباره حفظ نظم در رختکن تیم با کنار گذاشتن علیرضا کوشکی افزود: تمام بازیکن ها برایم عزیز هستند اما یادمان باشد کار تیمی همیشه جدا از رفتار دوستانه بر اساس نظم باید باشد. کوشکی را مثل سایر وینگرها دوست دارم و می توانست از ابتدا بازی کند اما نیاز دیدم او را در نیمه دوم به کار ببندم. معتقدم اگر رفتار اشتباهی می کنیم باید تاوان آن را به همان اندازه بدهیم. کنار همدیگر پاداش می گیریم و اگر اشتباه کنیم جریمه شویم.

او ادامه داد: ممکن بود ابتدای مسابقه گل نمی زدیم و نبودن کوشکی به ضررمان می شد اما برای من آینده تیم و خود کوشکی مهم است چون معتقدم او به تیم ملی هم می‌تواند کمک کند.

بختیاری زاده درباره نیمه اول خیلی خوب استقلال و سپس مدیریت مسابقه در نیمه دوم گفت: هوادار استقلال همیشه حق دارد تیم را قضاوت کند. خوشحالم سه بازی خوب برگزار کردیم. بدون اینکه بخواهم شکسته نفسی کنم می گویم من کمترین سهم را در موفقیت تیم دارم و بیشترین نقش را بازیکنان دارند. من واقعا خوشبختم بازیکنان حرفه‌ای و باکیفیت دارم. می خواستیم در نیمه دوم هم بیشتر خلق موقعیت کنیم اما فکر می کنم در شروع ضدحمله ها کمی تمرکز از دست دادیم.

سرمربی استقلال درباره کمبود بازیکن در لیست این تیم تصریح کرد: هر اتفاقی ممکن است بیفتد اما یک موضوع را قطعی می توانم بگویم. اینکه هر روز تلاش می کنیم و وقت می گذاریم تا نتیجه بگیریم. با تمام توان تلاش می کنیم. از شروع فصل تا الان هرگز صحبتی از پنجره بسته نکردم چون ابتدای فصل هم گفتم بازیکنان را باور دارم و می دانم آنها کارهای بزرگی می کنند. همین موضوع به ما کمک می کند تا یکدل و متحد باشیم.حتما در هفته های پیش رو چالش داریم اما امیدوارم آن را مدیریت کنیم.