منیژه حکمت درباره جدیدترین خبرها از مجموعه "عقاید یک آکتور سینما" به خبرنگار مهر گفت: قسمت قبلی این مجموعه که گروه موسیقی پالت، بابک حمیدیان، فرهاد آئیش و بهناز جعفری در آن حضور داشتند با استقبال روبه‌رو شد و ما قرار است در این مجموعه باز هم با گروه‌های موسیقی و یا خواننده‌هایی که در سینما حضور داشته‌اند مصاحبه کنیم.

وی افزود: در قسمت‌های بعدی هم رضا کیانیان، ویشکا آسایش و بهاره رهنما حضور خواهند داشت که امیدواریم این قسمت ها نیز با حمایت مخاطبان روبه‌رو شود.

این تهیه کننده با اشاره به کپی غیر مجاز قسمت‌هایی از این مجموعه که هم اکنون در بازار موجود است، گفت: متاسفانه امکان دانلودهای این مجموعه به صورت غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی میسر شده و کپی غیرمجاز آن نیز در اختیار مردم قرار گرفته است. من باز هم از مردم خوب ایران که علاقمند به حرکت‌های فرهنگی هستند می‌خواهم از این نسخه‌ها نخرند و دانلود نکنند.

وی در پایان تاکید کرد: این یک دزدی فرهنگی است که به مراتب حتی بدتر از بالار رفتن از دیوار خانه‌های مردم است. این یک دزدی از تفکر، شعور و سرمایه است. امیدوارم مخاطبان ما به فکر سرمایه بخش خصوصی باشند تا با کمک آنها این بخش بتواند بیشتر فعالیت کند.