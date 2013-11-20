به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله شیراندامی در روز 22 آبان ماه مصادف با روز تاسوعای حسینی به دلیل عارضه قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان پیامبران بستری شد.

همسر شیراندامی به خبرنگار مهر گفت: وضعیت جسمی ولی الله شیراندامی رو به بهبود است و تا چند روز آینده از بیمارستان مرخص خواهد شد.

ولی‌الله شیراندامی، متولد سوم فروردین 1310 در شهر مرو است. او دارای لیسانس تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران و همچنین دارای مدرک درجه یک کارگردانی از وزارت ارشاد اسلامی که معادل دکترا است. شیراندامی در بیش از 30 نمایش‌، بازیگری و کارگردانی کرده و در تعدادی از سریال‌های تلویزیونی مانند "اشک تمساح" به کارگردانی احمد نجیب ‌زاده و "مختارنامه" به کارگردانی داوود میرباقری بازی کرده است.