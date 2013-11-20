سی و ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم استان تهران با حضور بیش از 300 نفر از خواهران و برادران از روز شنبه 2 آذرماه به مدت یک هفته برپا می شود.

این مسابقات در دو مقطع سنی شکوفه ها و بزرگسالان در رشته های حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء، حفظ کل، ترتیل و قرائت برگزار می شود.

همچنین در این دوره از مسابقات بیش از 140 نفر در گروه خواهران و در گروه برادران بیش از 150 نفر با یکدیگر رقابت می کنند.

سی و ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل استان تهران قرآن کریم از روز شنبه 2 آذرماه با حضور جامعه قرآنی واقع در حکیمیه، بلوار فجر، بلوار افق، جنب بوستان افق مجتمع فرهنگی و دارآلقران بصیرت از ساعت 8 صبح برگزار می شود.