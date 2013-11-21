برگزاری صدها ویژه برنامه در هفته بسیج/1200 پایگاه مقاومت بسیج در کردستان فعاليت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهر داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برنامه های متنوعی در استان کردستان اجرا می شود که محوریت آنها تبیین و معرفی نقش تحول آفرین فرهنگ بسیج در جامعه است.

وی توجه به مباحث روز را یکی از رویکردهای برنامه های هفته بسیج در کردستان عنوان کرد و افزود: مواضع روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان، مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و حماسه اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب از رویکردهای اصلی برنامه های هفته بسیج امسال است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیشترین محور فعالیت بسیج را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دانست و ادامه داد: بسیج باید در خدمت اهداف انقلاب و نظام باشد و در زمینه اقدامات فرهنگی تلاش کند.

رجبی یادآور شد: دیدار بسیجیان کشور با رهبر معظم انقلاب با عنوان طرح "جمکران" سرآغاز برنامه های هفته بسیج است و بر اساس سهمیه استان، در این دیدار هزار و 200 نفر از خواهران و برادران بسیجی کردستان حضور دارند.

وی افتتاح بیمارستان صحرایی در دهگلان، برگزاری نشست های تخصصی در ارتباط با موضوعات مختلف، آموزش سبک زندگی، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری کارگاه آموزش حلقه صالحین، برگزاری 415 یادواره شهدای دانش آموز، افتتاح بیش از 10 پایگاه و مهد مقاومت بسیج، افتتاح پروژه های محرومیت زدایی سازندگی، تجلیل از نخبگان بسیجی و اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق جنوب و داخل استان را از دیگر برنامه های هفته بسیج در کردستان عنوان کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان درباره اقدامات سپاه در زمینه بهداشتی و درمانی در استان نیز بیان کرد: امسال بیش از 368 هزار نفر از خدمات بهداشتی درمانی سازمان بسیج پزشکی استان بهره مند شده اند.

وجود 1200 پایگاه مقاومت بسیج در کردستان

رجبی در بخش دیگری گفت: در حال حاضر هزار و 200 پایگاه مقاومت بسیج در استان کردستان وجود دارد که توسط خود بسیجیان اداره می شود.

وی تعداد بسیجیان استان کردستان را 430 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این افراد در قالب رده های مختلف در پایگاه های بسیج شهری و روستایی ساماندهی شده اند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه به کاروان های راهیان نور اعزامی به مناطق جنگی استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: از اول امسال تا کنون 110 هزار نفر از نقاط مختلف کشور از یادمان های دفاع مقدس این استان بازدید کرده اند.

رجبی ادامه داد: تعداد زائران با ایجاد ظرفیت های مناسب در شهرستان های مرزی نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار بوده و با احداث و تجهیز زائر سرا در سال آینده نیز دو برابر می شود.

وی به تلاش های بسیج در زمینه عمل به منویات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا 12 میلیارد تومان اعتبار داخلی سپاه برای اشتغال بسیجیان و دیگر آحاد جامعه همگام با برنامه اقتصاد مقاومتی هزینه شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه تقویت تربیت و آموزش بسیجیان یک کار ارزشمند محسوب می شود، بیان کرد: بسیج یکی از جاری ترین و ساری ترین جریان های فکری کشور است که در تحقق آرمان های نظام و پایداری امنیت نقش بی بدیلی دارد.