به گزارش خبرگزاری مهر، خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی و امید به منظور برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی و امید روسیه را اعلام کرد.

اسامی بازیکنان تیم ملی بزرگسال به این شرح است:

علیرضا صمیمی – مصطفی نظری – سپهر محمدی – محمد کشاورز – علی اصغر حسن زاده – افشین کاظمی – احمد اسماعیل پور – فرهاد توکلی – فرهاد فخیم – محمد طاهری – قدرت بهادری – رشید قلی پور – حسین طیبی – مهدی جاوید – مجتبی حسن نژاد – وحید شفیعی – شهرام شریف زاده – محمد شجری و مهران عالیقدر.

سپهر محمدی، محمد کشاورز، افشین کاظمی، مهدی جاوید، احمد اسماعیل پور و محمد طاهری بازیکنان تیم فوتسال گیتی پسند قبل از اعزام تیم ملی به مسابقات جام جهانی کوچک برزیل، به خاطر مشکلاتی که بین مسئولان این باشگاه با مسئولان کمیته فوتسال پیش آمده بود از تیم ملی کنار گذاشته شده بودند. در این فهرست سه بازیکن لژیونر فوتسال ایران یعنی مصطفی نظری، علی اصغر حسن زاده و حسین طیبی که در تیم نوریل نیکل روسیه بازی می‌کنند هم حضور دارند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی امید فوتسال هم به شرح زیر است:

فیروز فخری – محمد نوید بخش – امیر احمد پور – سیدعماد آرمین – میثم پرستش – مسلم رستمی ها – مرتضی عزتی – سیدابوالفضل حسینی – امیرحسین رسولی – علی میکائیلی – علی عابدین – محمدرضا کرد مشهدی – حامد احمد زاده – مرتضی ابراهیمی – سعید احمد عباسی – وحید شفیعی – سیدمصطفی فخری – مسلم اولاد قباد – میثم خیام – سعید افشاری – پویا صمدی – محسن راجعی و مهدی زاهدی

بازیکنان دعوت شده باید راس ساعت 14 روز دوشنبه چهارم آذرماه خود را به کادر فنی معرفی کنند. تیم‌های ملی فوتسال و امید ایران در آذرماه دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی و امید روسیه در شهر یزد برگزار خواهند کرد.