مخالفت مرکل با نابودسازی سلاح های شیمیایی سوریه در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راینیشه پست، در حالی که طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تمامی سلاح های شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال 2014 و خارج از این کشور نابود شود، یافتن محلی برای این اقدام همچنان به مانع بزرگی برای عملی کردن این قطعنامه تبدیل شده است.

تا کنون کشورهای نروژ، سوئد، بلژیک و آلبانی با خواسته سازمان منع سلاح های شیمیایی برای انهدام سلاح های شیمیایی سوریه در خاک خود مخالفت کرده اند و این بار نیز نوبت آلمان است که مخالفت خود را با این مسئله اعلام کند. هر چند دولت آلمان از آمادگی خود برای تامین هزینه ها و امکانات لجستیکی این اقدام خبر داده اما به هیچ وجه اجازه انتقال این سلاح ها به خاک این کشور را نمی دهد.

این مطلبی است که در سخنان "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان به وضوح بیان شده است. مرکل در این رابطه می گوید: ما هیچ سلاح شیمیایی را در آلمان نابود نخواهیم کرد.

به این ترتیب یافتن مکان مناسبی برای نابودی سلاح های شیمیایی به مشکلی بزرگ برای نهادهای اجرایی سازمان ملل ایجاد کرده و بیم آن می رود که با ادامه روند کنونی، آنها ناچار شوند تاریخ تعیین شده در قطعنامه شورای امنیت را به آینده ای نامعلوم موکول کنند.

گفتنی است با توجه به مخالفت اروپایی ها با انهدام سلاح های شیمیایی سوریه در کشورشان، کارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی از احتمال انهدام این تسلیحات در دریا خبر می دهند.