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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

جلوگیری از فاجعه در جایگاه سوخت بلوار گلستان در یزد

جلوگیری از فاجعه در جایگاه سوخت بلوار گلستان در یزد

یزد - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از مهار موفق حریق یک دستگاه خودرو در مجاورت جایگاه سوخت بلوار گلستان خبر داد.

سعید پاک‌سرشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه حریق خودرو در بلوار گلستان اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حریق به ستاد فرماندهی، بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۰ شامل دو دستگاه خودروی اطفای حریق و پنج نیروی متخصص به محل حادثه اعزام شدند.

پاک‌سرشت با بیان اینکه مجاورت این خودرو با جایگاه سوخت، شرایط را برای نیروهای امدادی بسیار حساس کرده بود، افزود: آتش‌نشانان یزدی با بهره‌گیری از سرعت عمل و مهارت تخصصی، بلافاصله ضمن ایمن‌سازی محیط و مسدودسازی مسیرهای سرایت احتمالی آتش به تلمبه‌های سوخت، عملیات اطفای حریق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از وقوع حادثه‌ای بزرگ‌تر به پایان رساندند.

وی با ابراز خرسندی از عدم بروز تلفات جانی در این حادثه، خاطرنشان کرد: اگرچه این عملیات با موفقیت و بدون خسارت به جایگاه سوخت به پایان رسید، اما وقوع چنین حوادثی زنگ خطری برای شهروندان است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد در پایان با توصیه به مالکان خودروها تصریح کرد: از تمامی شهروندان تقاضا داریم نسبت به سرویس دوره‌ای سیستم برق و سوخت‌رسانی خودروی خود اهتمام ویژه داشته باشند و همواره کپسول‌های اطفای حریق دستی استاندارد را در خودروهای خود همراه داشته باشند تا در لحظات اولیه بروز حادثه، امکان کنترل وضعیت فراهم باشد.

کد مطلب 6926147

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