جلوگیری از فاجعه در جایگاه سوخت بلوار گلستان در یزد

سعید پاک‌سرشت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه حریق خودرو در بلوار گلستان اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حریق به ستاد فرماندهی، بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۰ شامل دو دستگاه خودروی اطفای حریق و پنج نیروی متخصص به محل حادثه اعزام شدند.

پاک‌سرشت با بیان اینکه مجاورت این خودرو با جایگاه سوخت، شرایط را برای نیروهای امدادی بسیار حساس کرده بود، افزود: آتش‌نشانان یزدی با بهره‌گیری از سرعت عمل و مهارت تخصصی، بلافاصله ضمن ایمن‌سازی محیط و مسدودسازی مسیرهای سرایت احتمالی آتش به تلمبه‌های سوخت، عملیات اطفای حریق را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پیش از وقوع حادثه‌ای بزرگ‌تر به پایان رساندند.

وی با ابراز خرسندی از عدم بروز تلفات جانی در این حادثه، خاطرنشان کرد: اگرچه این عملیات با موفقیت و بدون خسارت به جایگاه سوخت به پایان رسید، اما وقوع چنین حوادثی زنگ خطری برای شهروندان است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی یزد در پایان با توصیه به مالکان خودروها تصریح کرد: از تمامی شهروندان تقاضا داریم نسبت به سرویس دوره‌ای سیستم برق و سوخت‌رسانی خودروی خود اهتمام ویژه داشته باشند و همواره کپسول‌های اطفای حریق دستی استاندارد را در خودروهای خود همراه داشته باشند تا در لحظات اولیه بروز حادثه، امکان کنترل وضعیت فراهم باشد.