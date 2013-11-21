برندسازی اشتراکی و هلدینگ در کشور عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش ملی برند و شرکت های دانش بنیان روز پنجشنبه با حضور وحید احمدی معاون پژوهش و فنآوری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، علی خان محمدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، علی رشیدی رئبس انجمن علمی پارک ها و مراکز رشد علم و فنآوری ایران، عباسعلی درافشانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، روسای پارک های علم و فنآوری کشور و جمعی از دانشجویان و فعالان شرکتهای دانش بنیان در محل پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

علی رشیدی در این همایش گفت: امروزه داشتن برند نه تنها در بخش تجاری و اقتصادی که حتی در امور مختلف دیگر هم از نیازها و ضرورتهاست که باید در شرکتهای دانش بنیان و تولیدی هم مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: برندها امروزه بر هر موچودیتی سایه انداخته و نقش آنها بخوبی دیده می شود و در میزان سود و زیانها تاثیرگذار است.



برندسازی اشتراکی و هلدینگ



رشیدی یادآورشد: در بخش برندسازی ثبت مالکیت بسیار مهم و تعیین کنده است و در حوزه های ایده های نو یکی از چالشهای مهم داشتن مالکیت است تا کپی سازی ها به آن آسیب نزند.



این مسئول اگر برندها تثبیت شود و مالکیت های فکری آنها مشخص باشد می توان به اهداف مورد نظر دست یافت اما برای موفقیت بیشتر لازم است کارهای بزرگی کنیم و با تشکیل برندهای اشتراکی و هلدینگ برای تجمیع شرکتها اقدام کرد.

وی گفت: همکاری سازمان یافته شرکت های فناوری در برند سازی می تواند موثر باشد و اگر گردش 400 میلیارد تومانی شرکتهای فنآور با فرهنگ سازی درست در مسیر منطقی قرار گیرد کارهای بزرگی را عملیاتی خواهد کرد.



پایداری در برند سازی ضروری است



رئیس همایش برند و شرکت های دانش بنیان اظهارداشت: در بازارهای جهانی بدون داشتن برند نمی توان حضور یافت و پایدار ماند لذا باید کاری کنیم تا برای ماندگاری در عرصه رقابت جهانی، برند خاص هر کالا را تعیین و معرفی کنیم.



وی برگزاری همایش های تخصصی در ز مینه برندسازی را در شرایط کنونی ضروری خواند و از دست اندرکاران برگزاری همایش ملی برند در قزوین تشکر کرد.