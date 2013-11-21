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۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

علی نژاد:

3 خانه عالم در رودسر ساخته شد

3 خانه عالم در رودسر ساخته شد

رودسر-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر از ساخت سه خانه عالم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام ستار علی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه تبلیغات اسلامی رودسر افزود: تاکنون سه خانه عالم در مناطق شوئیل اشکور، بیجارگاه علیا و شور رحیم آباد ساخته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه یک خانه عالم در روستای بی‌ بالان بخش کلاچای رودسر ساخته شده است، اظهارداشت: این خانه عالم در زمینی به مساحت 250 متر مربع و با زیر بنای 130 متر مربع در یک طبقه با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال انجام است و تاکنون 300 میلیون ریال اعتبار برای ساخت آن هزینه شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی رودسر گفت: در صورت تامین زمین مناسب در روستای قاسم آباد سفلی بخش چابکسر خانه عالم نیز در این روستا ساخته می‌شود.

وی در ادامه از اهداف ساخت خانه عالم را توسعه و نشر معارف دینی و اسلامی و پاسخگویی به شبهات دینی مردم ذکر کرد.

کد مطلب 2179708

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