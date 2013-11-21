3 خانه عالم در رودسر ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام ستار علی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه تبلیغات اسلامی رودسر افزود: تاکنون سه خانه عالم در مناطق شوئیل اشکور، بیجارگاه علیا و شور رحیم آباد ساخته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه یک خانه عالم در روستای بی‌ بالان بخش کلاچای رودسر ساخته شده است، اظهارداشت: این خانه عالم در زمینی به مساحت 250 متر مربع و با زیر بنای 130 متر مربع در یک طبقه با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال انجام است و تاکنون 300 میلیون ریال اعتبار برای ساخت آن هزینه شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی رودسر گفت: در صورت تامین زمین مناسب در روستای قاسم آباد سفلی بخش چابکسر خانه عالم نیز در این روستا ساخته می‌شود.

وی در ادامه از اهداف ساخت خانه عالم را توسعه و نشر معارف دینی و اسلامی و پاسخگویی به شبهات دینی مردم ذکر کرد.