زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی توسعه و آبادانی مطلوبی ندارد/ کنگره پدر امام خمینی(ره) به بهمن ماه موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر،ˈمحمد حسین مقیمی ظهر روز پنج شنبه در جلسه هماهنگی کنگره بین المللی چشمه آفتاب افزود: شهرستان خمین با وجود پتانسیل های بالقوه برای توسعه در طول دوران نظام جمهوری اسلامی از توسعه عقب افتاده است.

وی بر حل مشکلات این شهرستان تاکید کرد و گفت: و با وجود پتانسیل و ظرفیت های موجود، ضروریست در راستای حل مشکلات و توسعه این شهرستان اقدامات جدی تر انجام شود.

مقیمی معرفی شخیتهای برجسته این شهرستان را یکی از فعالیتهایی که زمینه ارتقای فرهنگی در بستر جامعه فراهم می کند دانست و گفت: شناسایی و تجلیل از این فرهیختگان می توان همگرایی و وحدت رویه را در میان مسوولان، جامعه تقویت کرد.

مقام علمی و معنوی این شخصیت برجسته تا کنون برای مردم کشور پنهان مانده بود

وی با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب به منظور بزرگداشت عالم برجسته شهید آیت الله سید مصطفی موسوی خمینی(ره) تصریح کرد : کمیته های علمی و اجرایی برای تشکیل و آمادگی لازم برگزاری کنگره بین المللی فخرالمجتهدین پدر بزرگوار امام خمینی وجود دارد اما برگزاری هرچه بهتر این گنگره نیازمند پشتیبانی دولت است.

مقیمی ادامه داد: مقام علمی و معنوی این شخصیت برجسته تا کنون برای مردم کشور پنهان مانده بود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مهمترین بحث در برگزاری کنگره های بین المللی، برخورداری از مطالب علمی و محتوایی بالا است، که کمیته علمی کنگره بین المللی چشمه آفتاب تاکنون اقدامات موثری در این راستا انجام داده است.

محمد ابراهیم رضایی افزود: برای برگزاری کنگره بین المللی پدر بزرگوار امام خمینی(ره) در حدمطلوب، نیازمند افتتاح محورهای مواصلاتی بعنوان یکی از اولویت های اصلی برگزاری این کنگره در شهرستان است.

بدلیل آماده نبودن زیرساخت ها کنگره بین المللی پدر امام خمینی(ره)، به دهه فجر موکول شد

فرماندار خمین نیز گفت: برای اجرای کنگره بین المللی ˈچشمه آفتاب، تمام دستگاهها و ارگانهای شهرستانی و استانی باید همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

علیرضا کریمی افزود: کنگره بین المللی چشمه آفتاب قرار بود، اول و دوم آبان ماه برگزار شود، اما بدلیل آماده نبودن زیرساخت ها، اکنون زمان برگزاری کنگره بین المللی پدر امام خمینی(ره)، به دهه فجر موکول شده است.

وی ادامه داد: برای آماده سازی مبلمان شهری و فضای بیت تاریخی امام خمینی(ره) در برگزاری کنگره بین المللی نیازمند تخصیص اعتبارات است.

وی معرفی شخصیت علمی، سیاسی، و اجتماعی آیت الله شهید سید مصطفی موسوی خمینی(ره)، جمع آوری اسناد و مدارک علمی مرتبط با دوران زندگی ایشان و کودکی امام خمینی(ره)، و تبیین نقش ایشان در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رااز اهداف برگزاری نخستین کنگره بین المللی ˈچشمه آفتابˈ عنوان کرد.

سید مصطفی موسوی مشهور به سید مصطفی خمینی پدر بزرگ مرد تاریخ ایران است که در روز ۱۰ بهمن ۱۲۴۰ هجری شمسی در شهر تاریخی خمین چشم به جهان گشود و از ان زمان تا بهمن 1392 که قرار است کنگره بین اللملی چشمه آفتاب برگزار شود فاصله ای 152 ساله را طی می کنیم که برای اولین بار به مردم ایران زمین معرفی می شود.

«آقای موسوی»، «آسید مصطفی» و یا «آسید هندی» مقدمات را در خمین و نزد میرزا احمد خوانساری از نوادگان حیدر بن محمد خوانساری مولف زبدةالتصانیف آموخت. رابطه‌ی نزدیک آن دو سبب شد تا سید مصطفی دختر میرزا احمد را که پیش از ازدواج، حاجیه‌خانم نام داشت و پس از آن هاجر صدا زده می‌شد به همسری برگزیند.

پدر امام راحل پس از تحصیل مقدمات و کمی پس از ازدواج برای ادامه‌ی تحصیلات راهی اصفهان شد تا تحصیلات دینی خود را تحت نظر میر محمدتقی مدرسی ادامه دهد. پس از آن به همراه همسر و نخستین فرزندش – مولودآغا – راهی نجف و سامرا شد و تحصیلات خود را به مدت بیش از پنج سال و با هدایت مراجعی هم‌چون میرزا حسن شیرازی – مرجع تقلید و فقیه شیعه - ادامه داد.

در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی سید مصطفی بعد از اتمام تحصیلات خود در عراق، به زادگاهش خمین بازگشت و آن طور که از اجازه‌ها و اوراق هاو کتاب‌های او برمی‌آید از این سفر دست خالی بازنگشت و رسیدن به درجه ی اجتهاد و لقب «فخرالمجتهدین» ارمغان سفر نجف و سامرا بود.

حاصل ازدواج سید مصطفی با هاجر، دو فرزنددختر بنام مولودآغا خانم و فاطمه و سه فرزند پسر به نام‌های مرتضی، نورالدین و روح‌الله بود.روح‌الله آخرین فرزند بود در حالی که هاجر به فرزند آخر آبستن بود، سید مصطفی به همراه مردم روستا که برای سرجانشاندن اربان و مالکان اطراف به خارج از شهر می‌رود و پیش از بازگشت به خانه هاجر فرزند خود را به دنیا می‌آورد و او را سید روح‌الله نام می‌نهد.

سید مصطفی در اسفند ۱۲۸۱ هجری شمسی و در پنج‌ماهگی روح‌الله، در مسیر خمین به اراک مورد حمله قرار گرفت و با اصابت چند گلوله به ناحیه کتف و کمر کشته شد و جنازه وی به نجف منتقل و درآنجا دفن شد.اما این مجتهد وارسته، پدر بنیانگذار انقلاب ایران پس از مرگ نیز همچمنان در گمنامی به سر می برد و حال بخشی از زوایای فکری و اجتهاد ایشان به بحث و نظر گذاشته می شود.

نخستین کنگره بین المللی چشمه آفتاب تجلیلی از مقام شاخص این عالم وارسته 16 و 17 بهمن ماه در زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی خمین برگزار می شود.