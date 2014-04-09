برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در بزرگداشت پدر امام خمینی(ره)/چاپ 12 عنوان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مرکزی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری چشمه آفتاب در محل بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) افزود: با برگزاری این کنگره گوشه ای از گرایشهای مذهبی مردم و علاقه آنها به خانواده بزرگ حضرت امام خمینی (ره) نشان داده می شود.

محمدحسین مقیمی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره چشمه آفتاب، افزود: کنگره چشمه آفتاب در دو روز اجرا خواهد شد و همه دستگاههای اجرایی برای بهتر برگزار شدن این کنگره باید کمک کنند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری هر چه با شکوه تر این کنگره تصریح کرد: این کنگره بعنوان حرکتی فرهنگی می تواند آثار و دستاوردهای ارزشمندی برای این شهرستان خواهد داشت.

مسئول این جلسه و دبیر علمی کنگره بین المللی چشمه آفتاب با اشاره به اینکه کارهای اجرایی این کنگره از یک سال و نیم گذشته در دست پیگیری است گفت: این کنگره در محورهای علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و بیداری اسلامی با حضور و سخنرانی شخصیت های برجسته کشوری و ارائه مقالات مختلف برگزار خواهد شد.

حسین خسروی چاپ 12 عنوان کتاب با محوریت زندگی،خاطرات و اسناد مرتبط با ایشان و چاپ 50 جلد از آثار حضرت امام (ره) با آرم کنگره بین المللی حاصل کار علمی این کنگره عنوان کرد و افزود: این کتاب ها در روز برگزاری کنگره در اختیار علاقمندان مراکز علمی و حوزوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این کنگره در راستای معرفی و شناسایی بهتر شخصیت علمی، سیاسی و اجتماعی پدر امام راحل، جمع آوری اسناد و مدارک علمی و تاریخی مرتبط با دوران ایشان و کودکی امام خمینی (ره)، معرفی خمین، استان مرکزی و نقش آن در تحولات سیاسی، اجتماعی و مذهبی، بررسی سه موج بیداری اسلامی درجهان و نقش اندیشه های امام (ره) در شکل گیری موج دوم و سوم بیداری اسلامی برگزار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز این کنگره را فرصت مناسبی برای ترویج افکار و ارزشهای دینی - فرهنگی و حوزوی و دانشگاه ها دانست.

حجت الاسلام سید طه هاشمی با بیان اینکه آثار منتشر شده از کنگره متناسب با نیاز واحدهای دانشگاهی برای استفاده از دانشجویان ارسال خواهد شد افزود: هم اکنون در سطح 472 واحد دانشگاه های آزاد اسلامی کشور برنامه هفتگی بررسی کسب زندگی امام و زندگی از نگاه امام(ره) آغاز شده است.

فرماندار خمین نیز گفت: از زمان بحث برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در خمین، جلسات متعددی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در خمین، قم و تهران برگزار شده است.

کریمی افزود: برگزاری باشکوه و پرمحتوا نخستین کنگره بین المللی چشمه آفتاب بعنوان حرکتی فرهنگی گامی موثر در تحقق منویات رهبر رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی داشته باشد.

حجت الاسلام سید حبیب الله موسوی مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در قم نیز گفت: دستاوردها و آثار علمی این کنگره در حقیقت معرفی بهتر خاستگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و اندیشه ها و افکار امام راحل(ره) به اندیشمندان، فرهیختگان و علمای داخلی و خارجی است.

گفتنی است در این کنگره 6 مقاله منتخب ارائه خواهد شد و مجموعه مقالات و آثار نیز چاپ و همراه نرم افزار تهیه شده به همه کشور و دانشگاهها ارسال می شود.