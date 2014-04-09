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۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ۲۱:۲۸

در جلسه امروز مطرح شد:

برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در بزرگداشت پدر امام خمینی(ره)/چاپ 12 عنوان کتاب

برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در بزرگداشت پدر امام خمینی(ره)/چاپ 12 عنوان کتاب

خمین-خبرگزاری مهر: کنگره بین المللی چشمه آفتاب در بزرگداشت پدر امام خمینی(ره) ایت الله سید مصطفی موسوی خمینی هفتم و هشتم خرداد ماه در بیت تاریخی امام راحل (ره) در خمین برگزار می شود. کنگره ای که از سال گذشته در استان مرکزی کلید خورده و تا کنون 12 مقاله در این زمینه به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مرکزی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری چشمه آفتاب در محل بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) افزود: با برگزاری این کنگره گوشه ای از گرایشهای مذهبی مردم و علاقه آنها به خانواده بزرگ حضرت امام خمینی (ره) نشان داده می شود.

محمدحسین مقیمی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره چشمه آفتاب، افزود: کنگره چشمه آفتاب در دو روز اجرا خواهد شد و همه دستگاههای اجرایی برای بهتر برگزار شدن این کنگره باید کمک کنند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری هر چه با شکوه تر این کنگره تصریح کرد: این کنگره بعنوان حرکتی فرهنگی می تواند آثار و دستاوردهای ارزشمندی برای این شهرستان خواهد داشت.

مسئول این جلسه و دبیر علمی کنگره بین المللی چشمه آفتاب با اشاره به اینکه کارهای اجرایی این کنگره از یک سال و نیم گذشته در دست پیگیری است گفت: این کنگره در محورهای علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و بیداری اسلامی با حضور و سخنرانی شخصیت های برجسته کشوری و ارائه مقالات مختلف برگزار خواهد شد.

حسین خسروی چاپ 12 عنوان کتاب با محوریت زندگی،خاطرات و اسناد مرتبط با ایشان و چاپ 50 جلد از آثار حضرت امام (ره) با آرم کنگره بین المللی حاصل کار علمی این کنگره عنوان کرد و افزود: این کتاب ها در روز برگزاری کنگره در اختیار علاقمندان مراکز علمی و حوزوی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این کنگره در راستای معرفی و شناسایی بهتر شخصیت علمی، سیاسی و اجتماعی پدر امام راحل، جمع آوری اسناد و مدارک علمی و تاریخی مرتبط با دوران ایشان و کودکی امام خمینی (ره)، معرفی خمین، استان مرکزی و نقش آن در تحولات سیاسی، اجتماعی و مذهبی، بررسی سه موج بیداری اسلامی درجهان و نقش اندیشه های امام (ره) در شکل گیری موج دوم و سوم بیداری اسلامی برگزار می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز این کنگره را فرصت مناسبی برای ترویج افکار و ارزشهای دینی - فرهنگی و حوزوی و دانشگاه ها دانست.

حجت الاسلام سید طه هاشمی با بیان اینکه آثار منتشر شده از کنگره متناسب با نیاز واحدهای دانشگاهی برای استفاده از دانشجویان ارسال خواهد شد افزود: هم اکنون در سطح 472 واحد دانشگاه های آزاد اسلامی کشور برنامه هفتگی بررسی کسب زندگی امام و زندگی از نگاه امام(ره) آغاز شده است.

فرماندار خمین نیز گفت: از زمان بحث برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در خمین، جلسات متعددی با حضور اعضای شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب در خمین، قم و تهران برگزار شده است.

کریمی افزود: برگزاری باشکوه و پرمحتوا نخستین کنگره بین المللی چشمه آفتاب بعنوان حرکتی فرهنگی گامی موثر در تحقق منویات رهبر رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی داشته باشد.

حجت الاسلام سید حبیب الله موسوی مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در قم نیز گفت: دستاوردها و آثار علمی این کنگره در حقیقت معرفی بهتر خاستگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و اندیشه ها و افکار امام راحل(ره) به اندیشمندان، فرهیختگان و علمای داخلی و خارجی است.

گفتنی است در این کنگره 6 مقاله منتخب ارائه خواهد شد و مجموعه مقالات و آثار نیز چاپ و همراه نرم افزار تهیه شده به همه کشور و دانشگاهها ارسال می شود.

کد مطلب 2267759

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