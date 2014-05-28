اخلاق اسلامی را در زندگی جاری کنیم/ شهر خمین به خاطر نام امام (ره) مرجع نگاههای امت اسلامی از آفریقا تا شرق آسیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی عصر روز سه شنبه در جمع مردم خمین در بیت تاریخی حضرت امام( ره ) ضمن تبریک سالروز مبعث رسول اکرم(ص) گفت: نبی مکرم اسلام کامل ترین و بالاترین ادیان را برای بشریت به ارمغان آورد.

وی با یادآوری الگوگیری حضرت امام از سیره رسول الله(ص) اظهار داشت: امام راحل اخلاق اسلامی را در زندگی خود به صورت عملی اجرا کردند و همه باید بکوشیم در مسیری که خواسته پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است حرکت کنیم.

حجت الاسلام خمینی با بیان اینکه هدف خداوند متعال از فرستادن پیامبران تعلیم و تربیت مردم، گواه و شاهد بر اعمال مردم و بشارت‌دهنده و ترساننده، دعوت‌کننده مردم به سوی خدا و چراغ راه مردم و هدایت است اظهارداشت: امت اسلامی باید قدردان تلاش‏های نبی مکرم اسلام باشند.

وی با اشاره به فضایل شخصیتی پدر بنیانگذار انقلاب و برگزاری کنگره چشمه آفتاب در خمین گفت: پدر امام خمینی(ره) ملقب به فخرالمجتهدین در میان پدران شما زیسته و مرجع آنها در این خطه بوده است و در بین همین مردم به شهادت رسید.

یادگار حضرت امام با بیان اینکه نام شهر خمین با نام ایران، تاریخ مسلمانان و تاریخ جهان اسلام گره خورده است ودرجهان جاودانه باقی خواهد ماند، تصریح کرد: خمین یک شهر، یک قطعه از جغرافیا و یک تاریخ نیست، بلکه خمین قطعه ای از عشق تک تک مردم جهان به صاحب امروز(بعثت) حضرت محمد مصطفی (ص) است.

در شهر خمین آزادی خواهی و مبارزه با ظلم استبداد وجود دارد



وی افزود: شهر خمین به خاطر نام امام (ره) ملجاء و مرجع نگاههای امت اسلامی از جنوب آفریقا تا شرق آسیا شده است و این شهر جایی است که استقلال طلبی، آزادی خواهی و مبارزه با ظلم استبداد وجود دارد.

گفتنی است سید حسن خمینی به منظور شرکت در اولین کنگره بین المللی سید مصطفی خمینی - پدر حضرت امام ( ره ) - به خمین سفر کرد.

مردم ولایت مدارشهرخمین در روزهای گذشته با آذین بندی زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خود را برای دیدار با فرزند یادگار امام آماده کرده و با دردست داشتن شاخه های گل و پرچم سه رنگ ایران و تصاویری از امام راحل، استقبال پرشوری به عمل آوردند.

جمعیت مردم شهر و روستاهای خمین درمیدان 15خرداد محل استقبال از نوه گرامی امام خمینی (ره) موج می زد و هرکس با انتخاب مکانی مرتفع درتلاش بود تا از نزدیک چهره ایشان را از نزدیک مشاهده کند.