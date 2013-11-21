واحدهای تولیدی نیروی کار ماهر جذب کنند/ نوسازی اقتصادی با استفاده از ظرفیت نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در آيين تجليل از مدال آوران و نخبگان چهاردهمين مسابقات ملي مهارت و شصت و پنجمين دوره مسابقات تخصصي اختراعات جهاني 2013 آلمان در اروميه کارآفرینی و مهارت آموزشی را الزامات توسعه اشتغال دانست و افزود:‌ ارتقای سطح مهارتی در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی، نیازمند توجه ویژه دستگاه ها به مهارت آموزی و کارآفرینی و حمایت دولت از بخش خصوصی برای ایجاد مراکز فنی و حرفه ای و ارائه آموزش بر اساس نیاز بازار کار است.

وی ضمن تاکید بر لزوم ارتقای سطح مهارت های فنی و حرفه ای و توانمند سازی جوانان با بیان اینکه ایجاد فضای کاری بر اساس نیازهای جدید در جامعه و بهره گیری از شیوه های نوین و کارآفرینی در حوزه اشتغال و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به استان ضروری است‌،‌ اعلام کرد:‌ توجه به نظرات کارشناسان حوزه صنعت و اشتغال و نمایان شدن نگاه آمایشی به صورت علمی در رفتارهای سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی مهارت آموزي را سرچشمه توليد صادرات گرا و اشتغال پايدار دانست و اظهار داشت:‌ مهارت آموزي در جوامع پيشرفته به عنوان يكي از اركان مهم توسعه اقتصادي مطرح است كه در سال هاي اخير در كشور ما نيز به اين مهم توجه شده است.

دیزج نژاد سازمان فني و حرفه اي را به عنوان يك مرجع مهارت آموزي در كشور نام برد و گفت: ايجاد ارتباط منطقي بين سازمان هاي آموزش و پرورش و دانشگاه ها و فني و حرفه اي با محوريت مهارت آموزي از وظايف اين سازمان است كه در برنامه هاي سالانه بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به اینکه نيروي تحصيل كرده فاقد مهارت نمي تواند به عنوان محور توسعه پايدار به نقش خود در جامعه ايفا كند و بايد در كنار آموزش هاي دانشگاهي و آموزشي به ‌انها مهارت هاي لازم را نيز ارائه كنيم،‌ادامه داد:‌ امروز شاهد هستيم كه دانشگاهها در عرصه كارآفريني كاركرد خوب و رو به جلويي ندارند كه لازم است فني و حرفه اي در اين زمينه پيش قدم شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بايد رويه اي در استان ايجاد شود كه واحد هاي توليدي و صنعتي براي تامين نيروي انساني خود به دنبال نيروي ماهر و داراي مهارت بروند، عنوان کرد:‌ امروز در سطح جامعه شاهد جلوه هاي جديدي از نخبه پروري و كارآفريني هستيم كه نياز است به اين شيوه هاي جديد در جامعه به دقت پرداخته شود.

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي با بیان اینکه در زمان حاضر شاهد نرخ بالايي از تغيير در حوزه هاي علمي، اقتصادي و اجتماعي هستيم كه بايد با اين تغييرات منطبق و به عنوان عامل تغيير بر محيط تاثير گذار باشيم، یادآور شد:‌ نوسازي اقتصادي و توسعه اقتصادي از مسير جلب مشاركت عمومي به دست مي آيد كه بايد با ظرفيت نخبه پروري، اقتصاد خودمان را بومي كنيم و پايه هاي آن را بر مبناي مشاركت جمعي طرح ريزي كنيم.

ديزج نژاد ريسك پذيري، اينده نگري، نگاه مثبت به‌ اينده و سلامت فكري از از ويژگي هاي بارز كارآفرينان برشمرد و گفت: اگر به دنبال موقعيت هاي شغلي و اشتغال در كشور هستيم بايد به صورت ريشه اي به نخبه پروري و توسعه سرمايه هاي فكري در جامعه بپردازيم.

در ادامه از مدال آوران و نخبگان چهاردهمين مسابقات ملي مهارت و شصت و پنجمين دوره مسابقات تخصصي اختراعات جهاني 2013 آلمان تجليل شد.