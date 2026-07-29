به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای با تبریک روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، کارآفرینان را سرمایههای ارزشمند کشور در مسیر تولید، اشتغال و تحقق توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: همدلی، امیدآفرینی و تکیه بر توانمندیهای داخلی برای عبور از چالشهای اقتصادی ضرورت دارد.
وی افزود: کارآفرینان، سرمایههای ارزشمند کشور در مسیر تولید، اشتغال و تحقق توسعه پایدار محسوب میشوند و امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور برای عبور از چالشهای اقتصادی و تقویت تولید داخلی، نیازمند بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و نیروهای متخصص است.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، افزود: در شرایطی که دشمنان با اعمال فشارهای اقتصادی به دنبال تضعیف روحیه مردم هستند، حمایت از تولید، مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی، یکی از مؤثرترین راهکارهای تقویت اقتصاد ملی و افزایش تابآوری کشور به شمار میرود.
فرماندار رودبار همچنین نقش آموزشهای فنی و حرفهای را در تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیاز بازار کار بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توسعه مهارتآموزی، زمینهساز اشتغال پایدار، کاهش بیکاری و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد بود و همه دستگاههای اجرایی باید در حمایت از این حوزه همکاری و همافزایی لازم را داشته باشند.
پورحضرت در پایان با قدردانی از تلاشهای کارآفرینان و فعالان حوزه آموزشهای فنی و حرفهای، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صاحبان ایده، مسیر پیشرفت و شکوفایی شهرستان رودبار با شتاب بیشتری ادامه یابد.
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