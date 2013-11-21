بسیاری از کالاهای ایرانی قابلیت برند شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خان محمدی در اولین همایش ملی برند و شرکت های دانش بنیان که روز پنجشنبه در پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) برگزار شد اظهارداشت: بسیاری از شرکت های موفق جهان تا 90 درصد هزینه های خود را در تبلیغات مصرف می کنند که یکی از این امور برند سازی است.

وی افزود: گاهی برندها معنوی است و امروز شهدا یک برند معنوی تلقی می شوند که در شجاعت و ایثار خوش آوازه هستند و الگوی دیگرانند.



خان محمدی بیان کرد: برند کالا یک شناسنامه تلقی می شود که در خود اطلاعات زیادی را نهفته دارد و می تواند در شناسایی کیفیت، کمیت، نوع ساخت، محل تولید، خدمات پس از فروش، قیمت تمام شده، شرکت و یا کشور تعیین کننده باشد و معمولا همه چیز را در خود دارد.



نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برندها امروزه مهمترین عامل تجارت هستند و در بسیاری از کشورهای منطقه برندهای خوش نام ایرانی ثبت و ضبط شده و جایگاه خاصی دارد.

وی افزود: منشور اخلاقی یک واحد تولیدی با برند تعیین می شود لذا نباید فقط به طراحی زیبا بسنده کرد بلکه بسیاری از ویژگی های مرغوبیت کالا باید در برند مستتر باشد تا مشتری را جلب کند.



خان محمدی یادآورشد: برندها سوء استفاده پذیر نیستند و عامل مهم تجارتند و ما هم باید با قواعد بازی امروز آشنا شویم و از آن بخوبی استفاده کنیم.



نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید هزینه های زیادی برای طراحی برند استفاده شود بلکه لازم است به محتوی و کیفیت در برند توجه جدی شود تا بتوان در بازار رقابت حضور موثری داشت و به سود مناسب هم دست یافت.

در این همایش نمایشگاهی از تولیدات شرکت های دانش بنیان استان قزوین در محوطه پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) قزوین برپا شد که مورد بازدید شرکت کنندگان در همایش قرار گرفت.

