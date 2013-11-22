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۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۲

فوتبال ساحلی بین قاره‌ای- امارات؛

برزیل و ایتالیا حریفان خود را شکست دادند

برزیل و ایتالیا حریفان خود را شکست دادند

رقابتهای فوتبال ساحلی بین قاره‌ای امارات با پیروزی تیم‌های برزیل و ایتالیا در دیدارهایی که برای کسب عنوان پنجم این مسابقات انجام گرفت، همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله دوم از مسابقات فوتبال ساحلی بین قاره‌ای 2013 - امارات عصر امروز جمعه دو مسابقه برای کسب عنوان پنجم تا نهم جام برگزار شد که در نخستین مسابقه تیم برزیل موفق شد با نتیجه 5 بر 3 مقابل مراکش به پیروزی دست یابد.

در دیگر بازی این مرحله تیم ایتالیا موفق شد مکزیک را با نتیجه 5 بر 4 شکست دهد تا فردا شنبه برای کسب عنوان پنجمی مسابقات به مصاف برزیل برود. تیم‌های مکزیک و مراکش هم برای بدست آوردن رده هفتم برابر هم قرار خواهند گرفت.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال ساحلی بین قاره‌ای 2013 - امارات که امشب برگزار می‌شود، به شرح زیر است:
* ایران - امارات
* سوئیس - روسیه

کد مطلب 2180233

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